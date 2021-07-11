中國網約車巨頭滴滴刻意繞過監管部門赴美上市，引發市場巨大震盪。在滴滴股價連續重挫後，大陸監管部門再下重手將滴滴25款應用程式全數下架。消息人士指稱，北京高層對滴滴突襲式赴美上市的做法已予以定性為「陽奉陰違」，雖然滴滴已在美掛牌上市，未來下場恐怕相當不妙。

北京對滴滴啟動安全審查後於7月4日下架其App，7月9日把其他25款應用程序全數遭勒令下架。未來滴滴可能受到比阿里更嚴重的處罰。（圖／美聯社）

滴滴是於6月10日向美國相關機構提交招股說明書，並在6月30日中共百年黨慶前夜極低調地在美國上市。7月2日中國監管部門啟動對滴滴的網路安全審查，並於7月4日下架其App，7月9日滴滴全數25款應用程序再遭勒令下架。

港媒《南華早報》引述消息人士的話稱，中國高層已將此事定性為滴滴的「陽奉陰違」。大陸網路流傳的一份題為《滴滴事件解讀》的文章亦用「陽奉陰違」來表明中南海方面對滴滴的態度。

《多維新聞》指出，這分網路流傳文章自稱是「原中宣系統司局級領導」所撰，文章稱，滴滴上市前，與中國國家發改委、交通部等部門來往密切，且高層對企業赴美上市沒有硬性阻攔，只要求錯開7月1日的特殊時間，以及做好上市前的準備，其中包括各種安全工作。其間的6月21日，中國網信辦也找過滴滴溝通。

文章稱，顯然滴滴沒有遵照北京方面的意思，「擅自」赴美上市，這令高層領導人非常不滿，「已經用到了『陽奉陰違』的詞」，「表面答應，背後擺上一道，會把很多人包括發改委、交通部的領導拖下水」，甚至導致網信辦的工作能力也受到高層的質疑。

媒體分析稱，未來滴滴會遇到什麼樣的處罰還不清楚，但多數猜測將會比此前被中國監管部門重罰182億元人民幣的阿里巴巴要重，但不至於倒閉；另一些聲音則認為，當下網約車平台很，即便滴滴倒下，其他平台將會取代，不過它們將會吸取滴滴的教訓。

網上流傳文章還稱，滴滴事件大的致命點是它的行為導致中國高層中維護企業的聲音將會被邊緣化，未來會對這類企業以及無序擴張的資本採取更加強硬的態度，因為滴滴全然破壞了企業與監管層面的信任關係。

報導說，中國多個監管強力機構近期紛紛就滴滴事件表態，首先是7月6日中央辦公廳、國務院辦公室下發重磅文件，嚴打證券違法活動，優先查處內外勾連問題。其次是7月7日，中紀委官網發文強調資料安全關乎國家安全，並直接點名滴滴。

同時中共國家安全部官方微信亦發文點名滴滴，新華社主辦《半月談》直指類似滴滴的大平台「霸氣滋生戾氣」，不僅公然蔑視法律，危害社會主義法治，更剝削使用者資料價值。