最近拳擊與格鬥界都相繼要舉辦一些重要比賽，像今天在UFC264的比賽中，麥葛雷格(Conor McGregor)就與宿敵波瑞耶(Dustin Poirier)​展開對決，沒想到自信滿滿的麥葛雷格在比賽途中斷腿，在第一回合就傷退離場，輸掉了這場萬眾矚目的決鬥。

Boxing icon Bernard Hopkins believes Manny Pacquiao holds the mental advantage in his welterweight title fight against WBC and IBF champion Errol Spence Jr. in August. | @BLozadaINQ https://t.co/2ECs4utGf1 — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) July 9 2021

不過格鬥或拳擊迷不要太失望，因為在8月21日拳擊界又將上演一場世紀對決，由菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)決戰WBC/IBF雙冠王小史彭斯(Errol Spence Jr.)，相差11歲的兩人有機會為各位拳迷上演一場精彩大秀。

而在比賽前的這段時間帕奎奧團隊就不斷向外放話，說他們必定能拿下這場比賽，雖然帕奎奧已經高齡42歲，但速度與體能都還是非常有水準，不見得會讓小史彭斯佔盡優勢，帕奎奧也放出了他在訓練中的影片，氣勢非常高昂，讓人看到他想獲勝的決心。

而最近前世界拳王霍普金斯(Bernard Hopkins)也跳出來為帕奎奧說話，說他相當看好帕奎奧能拿下這場比賽勝利，認為42歲的他擁有比對方強大的心理素質，他說：「他有明顯心理優勢，他經驗豐富，看過各種對手和場面，因此很可能以自己經驗來化解比賽中出現的不利局面，用心理戰獲勝！」

從技術上看，霍普金斯認為帕奎奧的優勢是步伐，而對方必須多用一點試探刺拳來限制他的移動，他說：「刺拳很重要，小史彭斯得運用好，因為這可以干擾對手、打亂對手節奏，帕奎奧憑藉他的快速移動與步伐在過去15年來表現很好，他會先用腿部攻擊對手，再以快速移動方式用拳頭加以攻擊。」