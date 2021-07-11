中央疫情指揮中心宣布自7月13日起「微解封」，包含餐飲內用、國旅、風景區等場所，皆在有條件下開放，不過，有的地方政府依舊禁止餐廳內用，被指「逆時中」；行政院長蘇貞昌緩頰表示，這就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，中央疫情指揮中心都有授權。資深媒體人陳揮文預測，行政院長蘇貞昌已經「有氣無力」，可能在9月立法院開議前，就會重新換人做。

陳揮文11日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨政府基本上就是防疫失敗、紓困也失敗，「微解封」也失敗，這是個失敗的政府。針對前副總統陳建仁的角色，前立委郭正亮就曾表示，當年SARS疫情爆發的後半段，是陳建仁出來收尾的，那時行政院長是游錫堃，陳建仁擔任中央指揮中心指揮官；陳揮文認為，陳建仁如果出來組閣，可以用行政院長身分去接指揮中心。基本上蘇貞昌已經有氣無力了，在9月立法院開議之前，可能就會重新換人。

另外針對國內仍沒有「殘劑地圖」，陳揮文指出，一個IT天才大臣，應該一個晚上就把「殘劑地圖」做出來了，要不然到底天才在哪裡？為什麼會沒辦法處理？別人的疫苗比我們早施打，甚至還有App、有殘劑地圖，我們怎麼沒有呢？這些都沒有，誰要負責？當然是行政院政務委員唐鳳要負責。唐鳳說疫苗預約接種平台，前三輪都施打AZ疫苗；陳揮文質疑，這就是AZ打不完，若沒勾選AZ，可能要等到第四輪或是以後才有機會接種，這是恐嚇。