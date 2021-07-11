大陸證監會近日宣布，進一步強化對註冊制下承銷保薦、財務顧問等投行業務的監督，要求券商認真盡責，更好地發揮中介機構「看門人」作用。其中，要改進投行業務內部激勵機制，嚴禁將業務人員薪酬收入與其承做的專案收入直接掛鉤。

第一財經報導，大陸證監會9日公布「關於註冊制下督促證券公司從事投行業務歸位盡責的指導意見」（簡稱意見）顯示，從健全工作機制等五方面全面強化追責，新規自9日起實行。

意見指出：一、建立健全工作機制，提升監管合力。二、完善制度規則，提升監管和執業的規範化水準。三、全面強化追責，淨化市場生態，建立投行業務違規問題明細，對投行專案撤回率高、公司債券違約率高等，市場反映問題多的證券公司，展開專項檢查。

四、落實包括券商主要負責人、高層的管理責任在內的「三道防線」，強化機構內部控制。五、完善約束激勵機制，促進保薦機構主動盡責，制定券商投行業務執業品質評價規則。