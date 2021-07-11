上海財經大學教授、人行調查統計司前司長盛松成11日表示，短期內大陸通膨壓力不大，資產價格相對平穩，這是下半年貨幣政策穩中趨鬆的必要條件。

香港信報報導，盛松成在2021「中國宏觀經濟形勢分析與預測 」年中報告會中指出，2021年第一季大陸GDP年增18.3％，第二季有望出現8％左右的高增速。隨著低基數效應減退，下半年大陸經濟增速可能降至5～7％，其中，出口超預期高增長，將成為經濟恢復的重要引擎。

盛松成表示，2021年大陸財政政策力度弱於2020年，財政支出增速大幅低於收入增速，這與發行地方債券節奏放緩有關，反映出財政潛力有限，貨幣政策應給予配合和支持。

盛松成認為，貨幣政策應結合商業銀行餘額存貸比、中期借貸便利（MLF）到期數量、金融機構超儲率等來看。市場流動性趨緊，房地產和地方政府債務是目前防風險的兩大重點，應透過宏觀審慎管理而非緊縮的貨幣政策防範風險。