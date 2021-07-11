23:40新增：團結號最大飛行速度3.2馬赫，最高飛行高度海拔82公里，之後進入滑翔狀態逐漸返回地球，布蘭森在整個航行過程都表現得非常開心，當太空船返回時，他興奮的與鄰座乘員握手致意。

維珍銀河(Virgin Galactic)創始人，有著搖滾精神的企業家理查 布蘭森爵士(Sir Richard Branson)於今日(7 月11日）與其他5名機組人員，乘坐自家發明的太空船送入亞軌道太空，布蘭森表示，這將宣示太空旅遊業正式來臨。

團結號22任務的成員，右起：副駕駛邁克馬蘇西、研究運營副總裁希利莎‧班德拉、布蘭森：飛行員戴夫·麥凱；Coplin Bennet，首席運營工程師；Beth Moses，首席宇航員教練；集團創辦人布蘭森、首席太空教練員貝絲摩西、首席運營工程師柯林‧貝奈特、正駕駛戴夫馬克奇。(圖/維珍銀河)
團結號22任務的成員，右起：副駕駛邁克馬蘇西、研究運營副總裁希利莎‧班德拉、布蘭森：飛行員戴夫·麥凱；Coplin Bennet，首席運營工程師；Beth Moses，首席宇航員教練；集團創辦人布蘭森、首席太空教練員貝絲摩西、首席運營工程師柯林‧貝奈特、正駕駛戴夫馬克奇。(圖/維珍銀河)

太空網(Space.com)報導，今年70歲的布蘭森，仍然充滿活力，對任何冒險都躍躍欲試，他與他的「團結號22任務」( Unity 22 )將 乘坐團結號-太空船2型(VSS Unity SpaceShipTwo)從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）出發。

伊芙號母機與團結號太空船。(圖/維珍銀河)
伊芙號母機與團結號太空船。(圖/維珍銀河)

【LIVE直播】銀河團結號升空！維珍集團老闆搶先上太空｜2021.07.11

布蘭森和他的機組人員一共6人(2名飛行員，4名乘客），將在起飛前大約1個小時登上團結號，而團結號又是吊掛在「伊芙號」(VMS Eve)母機上， 在準備就緒號，伊芙號就會帶著團結號飛向海拔15000公尺的高空。

預計在美國東部時間上午 11:20(台北時間23:20)，伊芙號會釋放團結號，團結號將點燃自己的火箭引擎，爬升到法定太空高度的「卡門線」(Kármán line，大約離地面80公里處)，在那裡，包括布蘭森在內的4名乘客，能看到壯麗的太空風景，以及體會短暫的失重，然後在起飛後約 1 小時 5 分鐘返回，預計降落時間在美國東部時間上午 11 點 35 分（台北時間23：35）。

根據過去的測試，任務總共將持續約 90 分鐘，失重階段將持續約4分鐘。

布蘭森所選的同行乘客都是公司人員，包括首席太空教練員貝絲摩西(Beth Moses)、首席運營工程師柯林‧貝奈特(Colin Bennett)、營運副總裁希利莎‧班德拉 (Sirisha Bandla)，團結號的2名駕駛是戴夫‧馬克奇( Dave Mackay) 和邁克‧馬蘇西( Michael Masucci )。

文章來源：Virgin Galactic will launch billionaire Richard Branson into space today. Here's how to watch it live.

團結號22任務是維珍銀河的第4次載人太空飛行，公司代表表示，這樣一趟的票價為 25 萬美元，已有 700 多人預約給了訂金。

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#團結號 #布蘭森 #太空任務 #亞軌道