23:40新增：團結號最大飛行速度3.2馬赫，最高飛行高度海拔82公里，之後進入滑翔狀態逐漸返回地球，布蘭森在整個航行過程都表現得非常開心，當太空船返回時，他興奮的與鄰座乘員握手致意。

維珍銀河(Virgin Galactic)創始人，有著搖滾精神的企業家理查 布蘭森爵士(Sir Richard Branson)於今日(7 月11日）與其他5名機組人員，乘坐自家發明的太空船送入亞軌道太空，布蘭森表示，這將宣示太空旅遊業正式來臨。

團結號22任務的成員，右起：副駕駛邁克馬蘇西、研究運營副總裁希利莎‧班德拉、布蘭森：飛行員戴夫·麥凱；Coplin Bennet，首席運營工程師；Beth Moses，首席宇航員教練；集團創辦人布蘭森、首席太空教練員貝絲摩西、首席運營工程師柯林‧貝奈特、正駕駛戴夫馬克奇。(圖/維珍銀河)

太空網(Space.com)報導，今年70歲的布蘭森，仍然充滿活力，對任何冒險都躍躍欲試，他與他的「團結號22任務」( Unity 22 )將 乘坐團結號-太空船2型(VSS Unity SpaceShipTwo)從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）出發。

伊芙號母機與團結號太空船。(圖/維珍銀河)

【LIVE直播】銀河團結號升空！維珍集團老闆搶先上太空｜2021.07.11

布蘭森和他的機組人員一共6人(2名飛行員，4名乘客），將在起飛前大約1個小時登上團結號，而團結號又是吊掛在「伊芙號」(VMS Eve)母機上， 在準備就緒號，伊芙號就會帶著團結號飛向海拔15000公尺的高空。

預計在美國東部時間上午 11:20(台北時間23:20)，伊芙號會釋放團結號，團結號將點燃自己的火箭引擎，爬升到法定太空高度的「卡門線」(Kármán line，大約離地面80公里處)，在那裡，包括布蘭森在內的4名乘客，能看到壯麗的太空風景，以及體會短暫的失重，然後在起飛後約 1 小時 5 分鐘返回，預計降落時間在美國東部時間上午 11 點 35 分（台北時間23：35）。

根據過去的測試，任務總共將持續約 90 分鐘，失重階段將持續約4分鐘。

布蘭森所選的同行乘客都是公司人員，包括首席太空教練員貝絲摩西(Beth Moses)、首席運營工程師柯林‧貝奈特(Colin Bennett)、營運副總裁希利莎‧班德拉 (Sirisha Bandla)，團結號的2名駕駛是戴夫‧馬克奇( Dave Mackay) 和邁克‧馬蘇西( Michael Masucci )。

團結號22任務是維珍銀河的第4次載人太空飛行，公司代表表示，這樣一趟的票價為 25 萬美元，已有 700 多人預約給了訂金。