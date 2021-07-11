嘉義市政府9日至11日透過大型快打站為第四、五波長者疫苗接種，3天總預約人數1萬712人，實際施打1萬40人，施打率達93.73％，累計6月15日至今共施打5波12天，全市已有2萬多位65歲以上長者完成接種。
嘉義市在港坪體育館、北興國中設大型接種站，到今天暫告一段落，之後將銜接中央疫苗接種預約平台系統及相關措施，今天市長黃敏惠親自到港坪體育館、北興國中關心接種情形，並特別感謝陽明醫護團隊、聖馬爾定醫護團隊以及市府團隊的用心、努力，共同守護市民健康。
黃敏惠說，因疫苗不足，所以我們「劑劑必較」，讓疫苗能發揮最大的效益，「疫苗覆蓋率高低，將是未來能否恢復正常生活的重要考量之一」，嘉義市希望提升族群覆蓋率，但分配到的疫苗量又非常少，所以醫療團隊在針筒選用以及人員抽取針劑操作上，都規畫的非常審慎且不斷精進，讓每罐疫苗發揮最大效益，不浪費每一滴疫苗，讓有限疫苗量可以施打在更多民眾身上。
依據關鍵評論網站引用截至7月5日衛福部資料顯示，嘉義市AZ疫苗使用率突破100％，114.8％全台最高，而莫德納疫苗使用率46％為全台第二，本島第一，關鍵評論網站引用衛福部資料也顯示，截至7月5日，疫苗接種率，也就是覆蓋率為15.4％，為本島第二名，疫苗預估剩餘量是全台剩最少的，僅17.5％。
嘉市的疫苗接種策略已經達到打得又快又廣的效果，「嘉義市早已經準備好了」，黃敏惠說，今天是階段性任務完成，呼籲市民朋友，請趕快至1922預約接種平台登記，疫苗一到，我們就可以用最快最廣的方式給市民接種，再次呼籲中央，請多撥補疫苗給嘉義市，讓民眾安心接種。
由於中央未來疫苗撥補量將依據意願登記量估算，市府請市民在明天12日下午5點前，趕快到中央疫苗接種預約平台做意願登記，社會處強調，一起衝高登記率，嘉義市分配到的疫苗數量才會更多。
為服務不會操作市民朋友，嘉義市政府社會處12日將在市政府大廳以及所轄的婦女館、東區社福中心(兒童館)、西區社福中心(中正公園內)、青少館等地方服務，有需要的市民可多加利用。
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