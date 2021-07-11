嘉義市長黃敏惠送陽明醫護團隊玫瑰花，感謝他們多日來的辛勞。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府9日至11日透過大型快打站為第四、五波長者疫苗接種，3天總預約人數1萬712人，實際施打1萬40人，施打率達93.73％，累計6月15日至今共施打5波12天，全市已有2萬多位65歲以上長者完成接種。

嘉義市在港坪體育館、北興國中設大型接種站，到今天暫告一段落，之後將銜接中央疫苗接種預約平台系統及相關措施，今天市長黃敏惠親自到港坪體育館、北興國中關心接種情形，並特別感謝陽明醫護團隊、聖馬爾定醫護團隊以及市府團隊的用心、努力，共同守護市民健康。

黃敏惠說，因疫苗不足，所以我們「劑劑必較」，讓疫苗能發揮最大的效益，「疫苗覆蓋率高低，將是未來能否恢復正常生活的重要考量之一」，嘉義市希望提升族群覆蓋率，但分配到的疫苗量又非常少，所以醫療團隊在針筒選用以及人員抽取針劑操作上，都規畫的非常審慎且不斷精進，讓每罐疫苗發揮最大效益，不浪費每一滴疫苗，讓有限疫苗量可以施打在更多民眾身上。

依據關鍵評論網站引用截至7月5日衛福部資料顯示，嘉義市AZ疫苗使用率突破100％，114.8％全台最高，而莫德納疫苗使用率46％為全台第二，本島第一，關鍵評論網站引用衛福部資料也顯示，截至7月5日，疫苗接種率，也就是覆蓋率為15.4％，為本島第二名，疫苗預估剩餘量是全台剩最少的，僅17.5％。

嘉市的疫苗接種策略已經達到打得又快又廣的效果，「嘉義市早已經準備好了」，黃敏惠說，今天是階段性任務完成，呼籲市民朋友，請趕快至1922預約接種平台登記，疫苗一到，我們就可以用最快最廣的方式給市民接種，再次呼籲中央，請多撥補疫苗給嘉義市，讓民眾安心接種。

嘉義市在港坪體育館、北興國中設大型接種站，到今天11日暫告一段落。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府團隊向主責港坪體育館大型接種站的陽明醫療團隊鞠躬表達感謝。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由於中央未來疫苗撥補量將依據意願登記量估算，市府請市民在明天12日下午5點前，趕快到中央疫苗接種預約平台做意願登記，社會處強調，一起衝高登記率，嘉義市分配到的疫苗數量才會更多。

為服務不會操作市民朋友，嘉義市政府社會處12日將在市政府大廳以及所轄的婦女館、東區社福中心(兒童館)、西區社福中心(中正公園內)、青少館等地方服務，有需要的市民可多加利用。