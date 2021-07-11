美國經濟數據顯示完全脫離新冠疫情陰影，牛津經濟研究院估測2021年GDP年增率達7％，進一步推升OECD6月估測的6.9％，第二季各州恢復正常經濟運作，景氣更是一飛衝天。全球調研機構Mergermarket最新公布，2021Q2全球產業併購價值達1.5兆美元，較2021年第一季增加15％，Q2交易總件數5319筆，是有史以來第三高的單季紀錄，就是在美國帶頭下，第二季全球前十大併購交易案中，有5件發生在美國市場或由美國企業發起。

Mergermarket研究團隊指出，美國是2021年第二季全球併購最活躍的市場，技術、媒體和電信 （TMT） 行業和軟體業的大型合併案，帶動第二季的交易價值達7147億美元，幾乎是去年同期間（2020Q2）777億美元的十倍，並超越2021Q1的6030億美元單季紀錄，市場的熱絡反映了美國成功推出疫苗及接種、以及活躍的股市，大幅提振市場的信心。

刷新2021Q2全球併購價值紀錄的由來，Mergermarket研究團隊指出，最大一筆是Discovery以962億美元從AT&T手中收購華納媒體業務部門，此個案在TMT行業領域帶動新的整合趨勢。就一周之後的時間，亞馬遜宣布擬以85億美元收購美國電影製片廠Metro-Goldwyn-Mayer和米高美4000多部電影資料庫，更強化TMT行業進入分拆/合併的大潮流，估計將進一步擴大到世界各地的市場。軟體行業則有微軟以193億美元全現金收購人工智能語音識別公司Nuance，為2016年以262億美元收購LinkedIn以來的第二大交易案。

併購市場的資金來源涵蓋私募股權PE、創投基金VC，金融調研機構Preqin統計截至2021Q2，顯示總交易價值預計超過前幾個季度，即使2020年已有全球創紀錄的3100億美元、2021Q1有1500億美元的單季新紀錄，Preqin團隊認為，市場的熱度反映經歷2020年的極度不確定之後，金融市場如今正回歸到正常運作，在當前背景下投資者的興趣強勁，非公開市場的私募股權和創投基金扮演了投資風向球的角色。

2021Q2完成募資的大型併購基金，包括EQT的第11檔基金共籌集了190億美元，KKR北美XIII和亞洲基金IV分別募集190億美元和150億美元，是第二季全球籌資增長的主要貢獻者，而北美地區再度拔得頭籌，佔總資金的56％、總募集金的46％。