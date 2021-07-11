女星李懿直率自然的個性受到觀眾歡迎，活躍於各大節目上，她也常常分享過去因為神經太大條而發生的驚險事蹟，日前她就透露，由於只要身體出現病痛都會自己上網尋找原因，因此對擦傷掉以輕心，沒有去看醫生，沒想到情況竟越來越嚴重，一去就醫才發現，若是自己再拖下去很可能會截肢。

李懿在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，自己曾在騎車時不小心受傷，當下立刻察看，「也不是多嚴重，左腳腳背就有一點小擦傷」，回家就自己擦優碘、藥膏，沒想到腳竟然越來越腫，直到媽媽看見她的腳，發現左腳已經腫到比右腳大一倍，她這才乖乖就醫。

李懿透露，她當下還是不以為意，本來想去看醫生是草草了事，「我隔天要去韓國，我很怕要是真的是什麼大狀況的話，我沒有辦法出國購物」，沒想到醫生一看，發現她是蜂窩性組織炎，只要再拖一天病情就會加重許多，如果她真的不管傷口，直接飛出國的話，就有染上病菌的風險，「回來可能是一隻腳沒有的事情。」

李懿的左腳明顯腫起來。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事YouTube）

本來不把小傷口當一回事的李懿，嚇到放棄了出國行程，乖乖在家好好休養，才終於慢慢好轉，從她提供的照片能看到，和右腳比起來，左腳明顯腫得不科學，上面還有一點一點的傷口，所幸如今左腳已經恢復正常。