政委唐鳳推出的公費疫苗登記平台首波預約7月12日下午5點收單，前三梯次的預約疫苗都是AZ，最快7月16日就可開打。蔡英文總統今天表示，近來疫情雖然趨緩，但她要提醒大家依然不能鬆懈，「也請符合接種資格的民眾踴躍登記，儘早施打，提升國人接種率」。

蔡英文今晚在臉書表示，最近已經有很多長輩陸續接種疫苗，也請大家幫忙父母注意接種順序。如果符合資格還沒有施打，可以盡快登記，「越早打，越安心！」

她說，上周疫苗施打意願登記與預約接種系統推出後，今天起開放下列兩種身分者登記施打意願：包括50歲以上民眾，以及18歲以上第9類民眾。

蔡英文指出，意願登記時間到明天下午5時為止，將進行第一輪結算。預計在7月13至15日，符合資格的民眾，會陸續收到1922發送的通知預約簡訊，才能進行後續預約，並且預計最快在7月16日開始接種，未來三週均是AZ疫苗。

近來疫情雖然逐漸趨緩，她提醒大家依然不能鬆懈，也請符合接種資格的民眾踴躍登記，儘早施打，「提升國人接種率，要靠大家一起來努力！防疫最後一哩路，我們一起加油！」