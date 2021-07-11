復星醫藥微信公眾號今日晚間表示，復星醫藥和BioNTech SE（百歐恩泰）公司宣布，復星醫藥控股子公司復星實業公司分別與台積電、鴻海和永齡基金會以及裕利醫藥正式簽訂銷售協議，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

根據復星醫藥微信公眾號表示，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳稱，很高興看到這款由復星醫藥和百歐恩泰共同開發的疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用，復星將與合作夥伴共同努力讓安全有效的疫苗早日供應台灣，共同維護台灣同胞的生命健康安全，幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。

此外，據百歐恩泰首席執行官兼聯合創始人吳沙忻（Ugur Sahin）醫學博士表示，自新冠疫情爆發以來，為全球更多的人帶來安全有效的疫苗一直是百歐恩泰及合作夥伴們的共同目標。

吳沙忻說，很高興能為台灣民眾供應由我們歐洲工廠生產的新冠疫苗，與此同時，將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果。