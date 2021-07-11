新北市一名簡姓男子追求洪姓女子未果，先是傳簡訊恐嚇「為什麼你不愛我」，隨後又假冒簡女前夫的名字，寄了6隻幼鼠屍體、白紙與空罐給簡女，案經簡女提告。新北地院依偽造文書與恐嚇等罪，判其4月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，簡男與洪女原為朋友關係，但簡男因追求洪女未果，竟心生不滿，先是於2017年11月間透過通訊軟體LINE傳送恐嚇訊息給簡女，包括「為什麼你不愛我」、「我再繼續重複下去...只會被自己玩死...要解決一定要殺死你一定都是你害的該處理就得處理了…殺死你有沒有藥物都一樣…我是很難搞的依賴型人格」等語。

又，簡男在未經洪女前夫的同意下，偽裝其身分，於2020年4月間寄送含：幼鼠屍體6隻、空白信紙3張、愛之味蔭瓜空玻璃罐1瓶以及泡棉等物給洪女，導致洪女心生畏懼，憂心危害安全，便報警提告。

簡男在法院準備程序與審理期間均坦承犯行，且與洪女達成和解，且洪女也向法院請求給予簡男改過自新的機會。新北地院法官判定，簡男未能妥當處理人際交往關係，僅因心生不滿就貿然恐嚇他人，實屬不當，酌情後，依恐嚇危害安全罪，判2月徒刑，又，依偽造私文書罪，判3月徒刑，應執行4月。緩刑2年，期間交付保護管束，接受2場法治教育課程。可上訴。