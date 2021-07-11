上海復星晚間宣布與台積電、鴻海簽定合約 銷售1千萬劑BNT疫苗

上海復星醫藥集團今(11日)晚間發布公告，宣布與台積電、鴻海永齡基金會完成1千萬劑BNT疫苗簽約。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，她要謝謝台積電與永齡基金會，「感謝你們在政府旁觀、阻撓，側翼攻擊下對於善念的堅持與努力」，也期望接下來的慈濟基金會、地方縣市政府的申請可以加速進行。

國民黨副祕書長李彥秀。（圖/本報資料照）

上海復星醫藥集團今(11日)晚間發布公告，子公司復星實業分別與台積電、鴻海永齡基金會以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）簽訂《銷售協定》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

李彥秀11日晚間透過臉書貼文表示，她要響應國民黨主席江啟臣的主張，呼籲將民間捐贈BNT應該優先用於12至30歲青年、青少年，來盡早達成公衛覆蓋率。然而根據目前指揮中心的施打順序，別說青少年，連40歲到60歲的國家經濟主力施打日期都仍然沒有著落。甚至連目前施打對象是否能有第二劑可以施打，都還在未定之天。台灣距離滿足公衛覆蓋率的疫苗劑量，仍有很大的距離。

上海復星醫藥集團發布公告，與台積電、鴻海簽定合約。（翻攝上海復星醫藥集團）

李彥秀強調，印度DELTA的變種病毒株已成為最強勢的發展病毒株，該病毒侵襲年齡逐漸下降，以年輕族群以及兒童為主，目前的年輕族群疫苗施打以BNT為主要選擇，指揮中心應該超前部署，發展創新的疫苗施打策略，達到快速提高年輕族群疫苗施打率。