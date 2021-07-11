日前AZ疫苗開打後，頻頻傳出長者猝死及血栓等不良副作用，引發緩打潮，甚至不少人都指定想打莫德納，但台大醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，數據顯示，mRNA疫苗，也就是BNT及莫德納疫苗，副作用心肌炎發生率較血栓高，且較好發於年輕男性身上。

蒼藍鴿在昨(10)日發布的YouTube影片中指出，根據美國研究顯示，注射過mRNA疫苗的年輕人，好發心肌炎的案例增加至277例，且在接種疫苗後2至3天內最容易發生，在施打疫苗後有發生心肌炎的人口中，12到24歲的比例占了52.5％。

BNT、莫德納造成的心肌炎有多可怕? 這些人要特別小心! | 蒼藍鴿聊醫學EP158

此外，數據也顯示，接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎的機率比第一劑還高，有百萬分之16，甚至比各國施打AZ疫苗產生血栓的機率百萬分之3到10還高，且mRNA疫苗副作用「心肌炎」好發於年輕男性身上。

蒼藍鴿解釋，一般情況下，心臟的正常收縮，可以將血液供給到全身的重要器官，但若是發生心肌炎，會導致心臟收縮減緩，當各器官得不到足夠的血液，便會發生狀況，例如腦部缺血可能就會感到噁心、想吐等。

不過蒼藍鴿也表示，mRNA疫苗導致心肌炎發生的原因，目前還沒有定論，科學家認為可能跟人體的免疫反應有關，但心肌炎跟血栓透過治療都可以痊癒，蒼藍鴿也請大家不必過度緊張。