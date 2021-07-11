上海復星醫藥集團11日宣布，子公司復星實業與台積電、鴻海、永齡基金會等簽訂《銷售協議》，共銷售1000萬劑BNT疫苗。集團聲明全文曝光。不過，內容也點出目前契約尚未完全簽妥的主要關鍵「本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足」，亦即，這項多方契約要成立，還須台灣政府批准，並滿足台積電與鴻海、永齡基金會等捐贈條件。
上海復星晚間公告，子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計 1000萬劑 mRNA 新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。
但台積電、鴻海晚間也回應維持上午說法，即「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。
原因在於上海復生公告第四點第１項指出，「本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足」，也就是這項買賣成不成，要看台灣政府何時核准簽訂了。
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