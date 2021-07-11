今天早上在美洲盃足球賽中阿根廷以1：0擊退巴西拿下冠軍，而對於世界球王梅西(Lionel Messi)來說這無疑是天大的好消息，因為他在本屆美洲盃表現出色，本屆比賽他踢進4球、助攻5次，既是進球王也是助攻王，在決賽前梅西就已經拿到官方評選的MVP！

而外界也紛紛指出今年度的金球獎幾乎非他莫屬，因為他已拿下西甲金靴、美洲盃金靴、美洲盃MVP、美洲盃冠軍，雖然沒有於西甲聯賽帶領巴塞隆納攻頂，但也拿下了國王盃冠軍，梅西拿到了這些榮譽，無疑是他今年12月角逐年度金球獎的最大資本。

另外這次也是阿根廷相隔28年再次奪冠，梅西的表現功不可沒，幾乎以一人之力完美率領球隊前進，這也是外界如此看好梅西的原因，他們認為許多球隊都擁有球星，但很少球星能以單核的模式一肩扛起球隊。

而他最大對手仍是葡萄牙球星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)，他跟梅西一樣，是尤文圖斯及葡萄牙國家隊當家球星，也幾乎以個人表現統治球場，不過相比梅西來說，尤文圖斯拿下義大利盃，但也沒拿下聯賽冠軍，葡萄牙在歐國盃在16強就被淘汰，C羅個人表現還行，但整體來說無法與梅西匹敵。

生涯至今梅西獲得6次金球獎，C羅則拿下5次，如今梅西在34歲高齡還能帶領國家隊邁向高峰實屬不易，另外相較於其他歐洲球星梅西也佔有優勢，畢竟目前進軍歐國盃冠軍賽的義大利與英格蘭幾乎以團隊作戰為主，英格蘭主將肯恩(Harry Kane)在個人表現上也完全不是梅西的對手。