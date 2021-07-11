婦人看到國外案例，自己一試也成功吸附餐具。（圖／貼文當事人授權提供）

馬來西亞有民眾注射莫德納疫苗後，手臂接種處出現特殊現象，能夠吸附湯匙、刀叉等金屬製品，如今台灣也發生相同案例，一名婦人在施打莫德納疫苗後3天，也出現「莫德納手臂」的狀況，家人也緊急致電1922反應。

一名網友在臉書社團「汐止集團」分享照片及影片，指母親在接種莫德納疫苗3天後，真的出現「莫德納手臂」的狀況，只見母親手臂能吸附5支湯匙及叉子。原PO母親所說，看到新聞報導後自己試試看，結果手臂接種處真的可以吸附金屬製品。

婦人接種3天發現「莫德納手臂」 直接吸住5件餐具。（影片獲當事人授權使用）

網友紛紛留言「所以打完變成萬磁王？」、「超酷的難道是超能力開發疫苗」、「長輩多了一項才藝！看網路新聞說大約維持兩週」，不過也有網友說「長輩很辛苦，多付些電費給他們開冷氣吧」、「我沒有打疫苗，夏天沒洗澡前也可以黏的住餐具」，認為是皮膚黏住了餐具。

原PO補充，母親表示身體沒有不舒服，自己向1922通報後，只得到「如果擔心回院所掛號檢查」的回覆，所以上網問看看有沒有人也出現相同狀況。有網友回覆「剛剛發現我媽也可以耶，不過磁力比較弱只吸的住兩根湯匙」。

對打莫德納傳會有磁力一事，指揮中心發言人莊人祥今在記者會上表示，不能確定是否因疫苗導致，指揮官陳時中則笑回「不然找一個人來吸吸看」。沒想到就有台灣民眾發生相同狀況，在網路上引發熱議。