據美國海軍學會新聞網(USNI)8日報導，美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）日前出席眾議院軍事委員會時證實，由於原本現代化計畫的管理與計畫內容，恐讓海軍維持成本過高，無奈之下海軍只好推動7艘飛彈巡洋艦的退役。

報導指出，海軍官員強調，成本考量是退役這7艘飛彈巡洋艦的根本原因。畢竟，將其退役後可讓原本的資金挪用於其他現代化優先項目，而不是花在維持日漸老化的平台。

吉爾迪表示，「現有巡洋艦與其現代化的執行成本，比原先的估計還高出175%到200%，所需時間也會超過預期達數百日；這樣做卻只能維持30年的壽命，但我們預期是35年」。

海軍海上系統司令部發言人柯勒(Jamie Koehler)解釋，為何成本大增主要與承包商的效率有關，以及現代化計劃本身的問題。「自巡洋艦現代化計畫由2015年啟動以來，計畫與執行問題始終存在而無法褪去。

他進一步指出，具體問題包括合約執行費用遠超過政府所做成本預算(Independent Government Cost EstimateIGCE)，政府供應器材(Government Furnished Material GFM)撥交給計畫早期船艦的延宕，以及同一時間同時執行多項合約，導致連續可用的經驗有限。

柯勒還表示，在執行過程中，程序的複雜更讓成本進一步膨脹。「船艦在進場維修前已閒置5至6年，讓人低估船艦的艦況，以及長期閒置後系統重新啟動的挑戰，加上承包商的效率不彰」，讓成本不斷上揚。

報導指出，海軍計畫退役的巡洋艦包括，聖哈辛托號巡洋艦(CG 56)、項普倫湖號(CG 57)、皇家港號(CG 73)、維拉灣號(CG 72)、順化市號(CG-66)、蒙特雷號(CG 61)與安齊奧號(CG-68)。

根據2022年財年預算請求，負責負責海軍作戰需求與能力的副指揮官基爾比(Jim Kilby)表示，在五角大廈5年預算展望中，要維持這7艘船艦繼續在海軍服役需要花費50億美元。他表示，「如果這些船繼續服役2年，需要27.8億美元。光是對順話號與安齊奧號進行現代化改裝，成本大約15億美元。這些都只是概略估算」。

柯勒則補充，除了巡洋艦的維護保養成本外，巡洋艦現代化合約大幅超出成本預算，更是讓海軍沒有預料到。「最初的預算是根據政府預算評估而制定的，而政府預算評估是基於過去成本、第三方計畫者與計畫船廠輸入等作成。隨後得標後實際花費卻遠超過此一數字；但預算案已經上呈，故沒有列入在原先的預算之中」。

基爾比引述油箱外洩問題如何困擾持續老化的巡洋艦，來說明海軍將這些軍艦退役是划算之舉。項普倫湖號「因為維修的關係，錯過約3分之1的部署任務；這不是因為雷達故障，也不是戰鬥系統失能，也並非彈藥不足，而是油箱頂端裂開要等為休後才得以安全啟航。

至於維拉灣號，由於油箱漏油等維修問題，其錯過兩次部署。基爾比強調，在考量這些船艦的可用性與可靠性，必須將各種因素考慮在內。

不過，雖然海軍希望在2022財年將這7艘船艦退役；卻引來立法者的批評，更質疑海軍對相關預算編列的方式。曾在安齊奧號服役的維吉尼亞州民主黨議員路里亞(Elaine Luria)認為，「將這些船延壽10年並進行現代化與升級，所需要的成本明顯低於重新建造新船。考量到建造新船的時間，海軍不應該在替代船艦完工前過早的將10艘巡洋艦退役」。

其強調，「我們在西太平洋、南海與東海正面臨來自中國大陸直接而真實的威脅。美軍需要親臨其境，我們需要巡洋艦帶來的能力，包括其裝載的垂直發射系統。在《戰鬥部隊2045》中，海軍的長程計畫為將大型無人水面艦隊替換巡洋艦；不過，這項技術還不純熟，難以獲得國會支持」。