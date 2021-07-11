26歲宋偉恩憑藉《俗女養成記》、BL劇《HIStory3-那一天》等爆紅，近日在直式微想劇《愛的奧特萊斯》中化身愛情控制狂，表現也十分亮眼，更獲選了台北電影節「非常新人」，他近日接受本報專訪，提到這陣子因為疫情活動大停擺，自嘲處於「半失業」狀態，但表示自己物慾低，所以遇到這樣瞬間沒收入的窘境也不擔心。

目前舞台劇《莎姆雷特》延期，預計拍攝的戲劇、節目拍攝停拍，還有講座、粉絲見面會等也都喊卡，工作幾乎下降到平時的1成，宋偉恩就乾脆先回台中老家住，有工作時在快閃台北，雖然收入大幅下滑，但自出道後，每年要回家住超過1個禮拜就只剩過年，很開心可以趁這段時間長住在家陪伴爸媽，「前幾天有網購榨汁機，每天打果汁給家人喝，像是這種生活上小小的事情，都能得到幸福感」。

宋偉恩2016年演完《飛魚高校生》後，曾1年沒有工作，低潮期為養活自己還曾兼差跑外送，「事後感覺到給我非常大的能量，讓我跳脫藝人身分，回歸一般老百姓的生活，得到很多從事演藝工作不太有機會遇到的生命經驗」，讓他更珍惜身上所擁有的一切，也因為知道賺錢的辛苦，「都會去算這筆錢我跑外送要淋多久的雨、曬多久的太陽才能賺到」，所以就算現在演藝事業還算穩定，也不會去亂花錢，是個「賺10萬跟1萬都一樣生活」的人。

宋偉恩低潮期曾兼差跑外送。（摘自IG）

除了工作會穿廠商贊助的新衣服外，私下出門都穿149元的吊嘎，一次買個5、6件穿超過1年，穿到領口鬆掉再拿去當腳踏墊或抹布，褲子也都同一件，「我家可以洗脫烘，不需要曬的時間」，這半年來，只有在1月時因演講時需要，買了2000多元的西裝外套，還是觀望了半年才買，「不然平常每個月的治裝費幾乎都接近0元，不工作就會穿得超素很路人」。

能省則省的宋偉恩，平時都搭大眾交通工具，有次廣告拍了20個鐘頭，凌晨3點才收工，他依舊不搭計程車，走路到附近找共享電動機車騎20分鐘回家，只要覺得自己的身體還能支撐，就會選擇比較省的方式，也很少出去跟別人聚餐，就算在家吃也都相當節儉，除了之前為了當個稱職的代言人，去買了299元必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」來嘗鮮外，「前幾天我只花150元買了乾麵、牛肉湯、綠豆湯就吃了4餐，吃不完冰起來下一餐繼續吃」。

最近防疫宅家，除了運動、追劇、打電動 ，一直有規劃想出自拍寫真集的他，也買了一些器材嘗試在家棚拍，甚至有些商業合作，就變成1人攝影棚，獨自完成，經紀人也大讚「他拍的照片客戶都比較滿意」。而之前因為拍戲作息時間不固定，這段時間剛好可以早起，看到太陽的時間更多，發現生理時鐘調整過後，心情變得比較好，也更有活力」。