全球監管機構近期動作頻頻，不僅反壟斷大刀蓄勢待發，對加密貨幣的行動亦絲毫不馬虎，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）近期遭多國監管機構指控，指該平台旗下公司於當地無照經營；幣安表示，該公司致力於遵守當地規範，將擴大合規管理團隊規模。

加密貨幣今年價格暴漲又暴殺，指標龍頭比特幣4月一度衝上6.4萬美元，創下歷史新高，隨後受多方監管機構強勢鎮壓，價格一落千丈幾近腰斬，一度跌破3萬美元，儘管之後跌幅收斂，至今仍於3萬多美元上下起伏。

加密貨幣市場受多國監管機構盯上，連帶著加密貨幣交易平台也跟著遭殃，最大加密貨幣交易平台受到日本、英國和加拿大等國家，禁止該平台於當地發展交易，並指其未擁有營業執照。

《華爾街日報》報導，幣安執行長趙長鵬表示，該公司一直以來致力於遵守各國當地規範，並擴大國際合規管理團隊規模，預計將於年底前實現擴大一倍，「合規管理是一段必經之路，尤其是在加密貨幣這樣的新領域，這個領域目前仍存在著許多不確定性」。

幣安本周宣布，將聘用線上交易平台eToro前合規管理總監Jonathan Farnell，他將擔任幣安新任的合規管理總監，Jonathan Farnell表示，「加密貨幣市場正在全球各地的合規管理要求下迅速成長，而我也將極盡所能的協助幣安發展」。