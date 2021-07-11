大陸模範明星夫妻鄧超和孫儷常不時放閃，從相愛到如今已經超過15年，他們也常在微博分享家庭趣事，是夫妻同時也是最好的朋友，自在的相處模式讓不少網友十分憧憬，然而日前鄧超卻表示，他在吃飯時渾身無力，心想自己是生病了，沒想到其實是因為孫儷調高了冷氣溫度。

鄧超日前在微博發文表示︰「餐廳吃飯，渾身乏力，胸悶氣短，大汗淋漓，這是要病。」他本以為是身體出狀況，在冷氣房裡面體溫還那麼高，一直覺得悶熱，沒想到後來才發現，原來造成自己不舒服的始作俑者就是愛妻孫儷，「經查，太太把空調調至27度。」

貼文一出，夫妻倆逗趣的互動再度笑翻一票網友，「我開24度還嫌熱」、「26是底線，再高就不行了」、「27度還高嗎」、「開27度我還冷得穿長袖」、「那要看房子多大」、「每個人體質不一樣」，更釣出了孫儷本尊來回應，「明天7.11入伏，不但不能開空調，早上八九點後背曬曬太陽更舒服噢。」

還有不少網友留言建議孫儷，「娘娘別給他開空調」、「乾脆直接烤了吧」、「娘娘：有空調不錯了，別挑」，夫妻倆的可愛鬥嘴再度引發話題，事實上，過去孫儷就曾說過，現在感覺非常幸福，只要她出門就會被老公和孩子訊息轟炸，鄧超也會和她一起討論孩子的所有事，大讚對方是好老公。