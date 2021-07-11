(22:50更新)中央氣象局表示，明(12)日午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，周三後，整個東半部的降雨機率都會提高，會比上周較潮濕、悶熱，也更容易有午後雷陣雨。

午後雷雨狂炸一周 氣象局說明最新天氣概況

氣象局指出，明天天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，台東及恆春半島受東南風影響，不定時會有局部短暫陣雨；各地高溫約32至35度，大台北盆地及高屏、宜蘭近山區、河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

11至12日定量降水預報。(圖/氣象局)

本周隨著高壓北移，大氣環境不穩定度增加，後期由高壓影響環境逐漸轉為相對的低壓帶範圍，東半部水氣增多，但主要降雨仍是以午後雷陣雨為主。周二(13日)各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。

全台大蒸籠，本周比上周較潮濕、悶熱，也更容易有午後雷陣雨。(圖/氣象局)

氣象局強調，周二之前主要是東南部、恆春半島降雨，周三後，整個東半部的降雨機率都會提高。周三至下周日(14日至18日)東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生的機率；周四至下周日清晨至上午，南部地區也有局部短暫陣雨的機率。

19日至21日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。