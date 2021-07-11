NBA總冠軍賽第三場比賽將於台灣時間明天8點開打，兩隊將移師公鹿主場進行比賽，目前太陽以2：0暫時領先公鹿，取得極大的奪冠優勢，因為目前歷史站在太陽這邊，據數據統計，整個NBA冠軍戰歷史，只有4隊在開局0：2落後能逆轉奪冠。

這4支球隊分別是1969年塞爾提克、1977年塞爾提克、2006年熱火與2016年騎士，騎士還在1：3落後絕境成功逆轉，擊敗當年打出73勝的勇士。不過就以上來看也只有熱火與騎士屬於這幾年的事情，所以公鹿要達成2000年後第3支逆轉奪冠球隊難度相當高。

另外還有一項數據站在太陽這邊，當然這數據僅供參考，但也足以讓公鹿畏懼，據美媒《ESPN Stats&Info》報導，今年季後賽至今，在比賽至少領先雙位數情况下，太陽戰績13勝0敗，而NBA近25年，此前有7隊在季後賽中至少領先雙位數時拿下12勝0敗，最後他們全都拿下冠軍。

The Suns are 13-0 this postseason when leading by double-digits.



Seven other teams in the last 25 years went 12-0 in such games in a single postseason and all of them won the NBA title.



The last two teams? The 2020 Lakers and the 2015 Warriors. pic.twitter.com/6m6sfsAmtg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 10 2021

這說明太陽不是支容易被逆轉的球隊，不管在單場或是系列賽中。今年季後賽首輪他們面對湖人，太陽先贏一場，再輸兩場，在1：2時連勝3場以4：2拿下系列賽，次輪直接以4：0橫掃金塊，西區冠軍賽先2：0快艇，被追到1：2，接著再拿一場取得3：1聽牌，然後被追到2：3，可是最後仍以4：2晉級。

目前來看他們的季後賽戰績包含對公鹿是14勝4敗，僅輸給湖人和快艇各2場，勝率相當高，憑藉保羅(Chris Paul)穩定的控場能力和穩如泰山的中距離跳投、擋拆，加上進攻端更有侵略性的戴文布克(Devin Booker)，還有籃板和防守主軸艾頓(Deandre Ayton)，太陽並不容易被打倒。

接下來公鹿除了「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)之外，米道頓(Khris Middleton)和哈勒戴(Jrue Holiday)至少要有一人能在單場比賽跳出來得分，否則將面臨一打多的局面。除此之外三分球、罰球準度也是一大關鍵，公鹿首場比賽有44.4%三分命中率，但罰球僅56.3%，第二場三分29.0%、罰球僅65.2%，和太陽差距都太大了！