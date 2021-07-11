陸媒引述知情人士透露，大陸醫藥產業指標人物：製藥巨頭揚子江藥業董事長徐鏡人在新疆因突發心肌梗塞去世，享壽77歲。

每日經濟新聞報導，徐鏡人於1944年出生，1971年在江蘇省泰州市創辦揚子江藥業，現有員工逾1.6萬人。在徐鏡人的帶領下，2014～2019年，揚子江藥業連續6年，位居「中國醫藥工業企業百強榜」第一名。2020年10月下旬，徐鏡人以人民幣（下同）470億元身家，位居「2020年胡潤百富榜」第91位。

報導指出，2021年上半年，對揚子江藥業而言是充滿挑戰的時刻，4月15日，大陸國家市場監管總局宣布，根據「反壟斷法」規定，對揚子江藥業作出行政處罰決定，罰款是其2018年銷售額254.67億元的3％，計7.64億元。

如今揚子江藥業創辦人徐鏡人驟逝，在該集團遭遇重罰等大環境影響下，未來在行銷合規上，以及傳統藥企轉型等方面，面臨更多的不確定性。