屏縣府一度依中央指引開放餐飲內用，業者直言遭陷兩難，東港有餐廳雖準備就緒，但在縣府改口禁內用前已決定暫不接客，仍以外帶為主。（謝佳潾攝）

微解封在即，政府鬆綁政策搖擺不定，民眾看得霧煞煞，餐飲業者則超無奈，屏縣府一度依中央指引開放餐飲內用，業者直言遭陷兩難，接不接客都有感染或遭獵巫風險，因此有餐廳雖準備就緒，但在縣府改口禁內用前已決定暫不接客。

東港知名海產餐廳「佳珍」指出，依照中央指引，餐廳開放內用的條件有餐桌一定要有隔板，但現今訂做隔板至少要等上1個月，很多餐廳根本來不及準備，而他們雖超前部署訂做完成，一切因應條件也都符合，但還是暫不接客，因為真的不敢接。

「微解封讓餐飲業承受很大的心理壓力。」蕭老闆說，因黑鮪魚季加上暑假，每年5月起就是東港餐飲業的大月，而今年因本土疫情大爆發，業績少了9成不誇張，大家真的撐得很辛苦，都想早點正常營業，不過現在真的不是時候，微解封對店家毫無幫助。

他指出，目前全臺沒有1天是零確診，疫苗接種率也不高，加上很多縣市都公布不開放內用，真的會擔心若屏東依舊開放，遊客是不是會往屏東跑？他無奈道，宣布微解封後，已陸續接到訂桌的詢問，他們只能委婉回覆「老闆還不確定要開放內用」。

他分析，接與不接都有問題，接了有感染風險，不幸「中獎」還會被獵巫，而不接但鄰近店家接了，且也不幸出事的話，在輿論下，整條街都不用玩了，換言之，東港海產街只要有一間餐廳有問題，就是整條海產街都遭殃。

另家知名餐廳「阿忠東港海鮮」也稱，微解封宣布得倉促、規定也模糊，還沒準備好就接到來自臺北、桃園的訂桌詢問，當下只能婉拒請他們再等等。他建議政府應設立「示範期」，清楚告知怎麼做、成效如何，再讓大家跟進仿效會比較好。