維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）預定7月11日搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）太空船進行次軌道太空旅行，搶先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）一步，成為全球第一位上太空的億萬富翁。

維珍銀河研發的太空船VSS Unity歷經超過20次試射任務後，預定在美國時間11日早上從新墨西哥州基地出發，乘客包括布蘭森及3名維珍銀河員工。

維珍銀河為了這次處女航做足宣傳，除了在11日全程線上直播發射任務之外，還請來葛萊美獎得主凱利德（Khalid）在太空船返回地球後現場演唱新歌。

這次搭乘VSS Unity升空的乘客除了布蘭森之外，還包括維珍銀河首席太空人指導員摩西斯（Beth Moses），營運工程師班奈特（Colin Bennett）及政府事務研究部門副總裁班德拉（Sirisha Bandla）。

布蘭森表示：「大家要知道維珍銀河之前每次試射任務都有載人。我之所以願意參與飛行是因為我對公司有信心。我覺得身為公司創辦人的基本職責就是和員工一起上太空。」