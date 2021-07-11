藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）去年8月大方認愛，經常在社群平台高調放閃，目前兩人定居墾丁享受慢生活，近日小嫻接受採訪，談到曾開了一個地獄梗玩笑，差點釀成分手，意外揭露金剛熱戀中的地雷區。

據《噓星聞》報導，小嫻被問到和金剛有沒有一起在墾丁置產的計畫，她坦言墾丁、恆春的房價並不比台北便宜，打算先在目前住處過完春夏秋冬四季，再決定要不要買，並開玩笑脫口說出：「如果現在買了，有一天若分手怎麼辦？」

小嫻透露金剛交往時，從不開「分手」玩笑。（圖／翻攝自臉書）

可就在小嫻講完後，她突然想到金剛在交往期間，從不會把「分手」掛嘴邊，嚇得她馬上道歉，並解釋自己說的是大部分情侶的狀況，而金剛也難得嚴肅表示，自己交往時從不說分手，「有一天若說了，就是真的。」兩人現在則把這個玩笑稱為「地獄梗」，承諾以後不再說。

小嫻和金剛交往至今感情穩定，今年4月男方做健康檢查時，發現肛門附近長了3公分腫瘤，若動手術的話，後遺症和生活品質都很難掌控，小嫻坦言病況沒那麼輕微，同時她也毫不猶豫地許下承諾：「我願意照顧他一輩子」，好感情令人羨慕，後來金剛於5月動刀處理，所幸術後恢復狀況不錯。