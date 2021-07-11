近來台灣鮪延繩釣協會接獲逾百名漁民陳情，直指遠洋漁業是邊境防疫一環，漁民應列入優先打疫苗類別，因目前有多國港口開放停靠，而船長年齡偏長有慢性病，若無疫苗防護，除增加感染風險，還會因海上醫療資源匱乏而有生命危險。

漁民反映，現今有許多國家因漸漸解封，港口也陸續開放外籍漁船停靠，而有的則要確定船上人員都打過疫苗後，才准許停靠，對此，台灣漁船真的陷入兩難，前者看似方便，但存在感染風險，至於後者是直接否決台灣漁船停靠的機會。

漁民說，遠洋漁船的船長平均年齡5、60歲，且多數有慢性病，許多船長每次出海時都要帶一大箱的藥，若不幸染疫且在船上發病的話，後果真的不堪設想，因為海上的醫療資源不僅極度匱乏，還不比陸地可以立即施救。

對此，台灣鮪延繩釣協會指出，遠洋漁業真的是邊境防疫中很重要的一環，雖然目前有嚴格防疫措施，漁民需隔離14天、PCR採陰後才能入境，且入境後還要自主管理7天，但讓漁民打疫苗，才能更確實阻絕病毒入侵國內，且以人道觀點來看，也能保護漁民降低重症發生率。

台灣鮪延繩釣協會說，漁民的陳情，已向漁業署反映，而漁業署說已有造冊，但後續狀況未明，希望政府能重視漁民需求，其實去年全球疫情大爆發時，漁界已在討論漁民打疫苗的問題，畢竟他們就是全世界跑來跑去的一群，不料疫苗出來後，漁民完全被漠視，與大家的期待很不同。

三級警戒下，外籍漁工無法入境，許多漁船因缺工無法出港，東港、鹽埔漁港進入「漁船停好停滿」高峰期，而今微解封在即，漁民一邊期待能藉此緩解漁業慘況，但又憂心疫苗問題。