《全球大視野》

海地總統摩依士7日在自宅遭一群傭兵殺害，傭兵後來闖入中華民國駐海地大使館試圖脫逃，已全數被海地警方逮捕。前民進黨立委郭正亮認為，傭兵闖入我大使館，並不是尋求政治庇護，而是要搶劫，因我們兩年前捐海地1.5億美元，被認為是大肥羊，所以他們就順便到大使館搶一下。

郭正亮11日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，在海地總統被殺身亡後，海地政府請求美軍介入保護，因對國內的各種勢力，要如何維持秩序，沒有一個人有信心。一般都認為，海地接下來可能就是內戰，或者各種社會力量開始對殺，各個幫派也會開始搶地盤，這個現象可能會延續好一陣子，如果美國不介入的話。

郭正亮接著指出，安全部隊為什麼沒有保護海地總統？傭兵進來，使用不同語言，安全部隊為何不開槍，就讓他們進去，總統中了12槍，安全部隊竟然都沒有去圍剿這些人，這太詭異了，他質疑安全部隊裡面有鬼。在第一時間，整個安全部隊沒人跟傭兵起衝突，反而在殺完之後才開始衝突，衝突後，安全部隊都沒人中槍死亡，簡直不可思議到極點。

郭正亮表示，據了解，傭兵離開的時候，從海地總統官邸裡搬走10幾箱美鈔。所以他會傾向認為，他們要逃亡的時候，為什麼會進入中華民國的大使館，是因為他們認為大使館裡也有錢；我們兩年前捐給海地1.5億美元，被他們認為是大肥羊，所以既然可以在海地總統官邸找到錢，中華民國的大使館當然也會有錢，所以就順便去搶一下。

郭正亮認為，傭兵並不是尋求政治庇護，這個太天真了，中華民國不可能庇護這種人。他認為，傭兵是要搶劫，但進入圍牆就被圍住了，他們就迅速投降；這很詭異，他們有17個人，沒有受傷，卻投降被逮。