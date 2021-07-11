偷吃方法每每讓人開眼界，先前媒體曾報導過有男女利用電商平台「蝦皮」的聊聊聯絡，而今（11日）有一名男網友分享，他發現交往3年的女友，竟然透過網銀的轉帳備註欄位與小王聯絡，轉帳款項則是520、920等等數字，讓他十分崩潰。
男網友11日在論壇《Dcard》感情板發文，稱與女友是同班同學，兩人從大學一年級交往至今已3年，雙方都有彼此的手機密碼，沒有秘密，但他卻發現女友從月初開始手機有很多轉帳交易，詢問女友則得到她是因為出清二手物。
原PO說，有日女友去洗澡時，他登入了女友的手機檢視了賣物平台，好奇究竟二手物賣得如何，結果湊巧有一筆金錢匯進手機，他便順道登入了網銀確認款項來源，沒想到卻意外目睹了女友與小王劈腿的對話紀錄。
透過原PO所翻攝的網銀交易紀錄，轉帳與入帳金額多為「520」、「920」的數字，再細看詳細交易紀錄，備註欄位卻出現，「我睡了」、「睡不著在想你」、「寶貝睡了嗎」、「寶貝晚安我不會像他把你撐痛嘿嘿」、「吸乾淨喔寶寶晚安」、「後天CitizenM把寶貝吃掉」等語。
原PO看完後崩潰的說，「這下我真的不知道該怎麼相信她了，不知道她是不是一時不小心才這樣的，我真的還很愛她，但是打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了。」
文章曝光在網路上後，不少網友回應，「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次看到。拍拍兄弟，你雖然很慘但真的有點好笑」、「比用蝦皮賣場的還猛，發瘋」、「瘋掉，人類真的能用盡各種手段完成自己想要的事，了不起。」、「高招，高招，攤牌吧～回不去了」。
文章來源：Dcard
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