民進黨立委管碧玲10日在臉書表示，「3+11」只是「輸了一場小戰役」，沒理由換掉陳時中。此話一出，引發輿論譁然。宅神朱學恒不滿直言，「7百多人過世欸」！

管碧玲10日在臉書撰文大讚陳時中，稱雖然台灣成功防禦500多天，還是被攻破，但與各國相比，儘管疫苗覆蓋率低，指揮中心卻有超強的疫情控制能力，狀況也以最快速度趨緩，「這個部隊是創紀錄的強」。

針對3+11政策，管碧玲直言，總體防疫戰力超強的部隊，「只是輸一次小戰役」，最後還是可以打勝仗，為何要陣前換將。管碧玲認為，「那次小戰役」只是為了維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤也僅是個人違規行為，一家公司管理出問題卻要主帥負責，自己無法苟同。

管碧玲以「小戰役」形容3+11，雖然有網友為陳時中與管碧玲加油，但有更多網友憤怒表示，「700多人過世叫小戰役？」「全台灣陪3+11坐牢，好意思？」、「3+11會議內容公開啊！」

宅神朱學恒11日也在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中不滿直言，「7百多人過世欸！」

管碧玲事後在臉書表示道歉，「相對於全場戰爭，每一個戰役相對稱『小』，但是，用詞產生語病了，深感抱歉！我更正了，就直接改用『戰爭』與『戰役』區分！」