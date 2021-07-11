美國海軍計在12 月建立MQ-25「黃貂魚」(Stingray)無人機的機隊，當然需要專業的操作員，因此提出了人員徵求令，希望有志之士可以報名參加，將於 8月2日舉行第一次選拔會。

海軍時報(Navy Times)報導，美國海軍人事局局長克里斯多夫‧伍德上將(Christopher Wood)說：「MQ-25是海軍的第1種艦載無人機，預計將在 2024 年加入艦隊，並具備初始作戰能力。」

據美國海軍的計畫，在接下來6到10年間，要招募450 名MQ-25的合格操作員，級別從 W-1 到 W-5。不限軍人，也可以有平民加入。

如果被選中，他們將進入羅德島州紐波特軍官候補學校(US NAVY OCS)，他們將進行基本飛行訓練，合格後獲得他們的「金翼徽章」(wings of gold)、AVO 代號，完成MQ-25 飛機的高級訓練。有興趣的人必須在 7 月 26 日之前提交申請。

伍德說：「與傳統的海軍基層準尉不同，MQ-25的操作軍官將更年輕，並按照當前海軍飛行軍官的方式進行培訓。」

這些年輕準尉都會是合格的無人機操作士，他們也操作其他種類的海軍無人機，例如 MQ-4C 「崔萊頓」（Triton海神之子）遠程無人偵察機。

上個月，1架 MQ-25無人機完成與 F/A-18E 超級大黃蜂戰機的空中加油演習，證明mq據波音公司稱，此次演習標誌無人機可以勝任加油機的工作。