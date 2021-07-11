全球多國打擊壟斷市場愈發強烈，英國、美國和大陸都可見反壟斷的旗幟，日前科技巨頭谷歌（Google）受到美國30多個州檢察長，以及哥倫比亞特區提起反壟斷訴訟，指其Google Play應用程式商店疑涉反壟斷法，但美國網路公司IAC執行長萊文（Joey Levin）指控蘋果（Apple）比谷歌更糟糕，認為蘋果將會是下一個被打擊的目標。

《CNBC》報導，IAC旗下子公司Angi的應用程式，在蘋果的App Store上架，但萊文指控蘋果，稱其強迫各公司使用IOS系統，但由於市場壟斷的因素，導致必無可避，因此只能忍痛被抽取高額佣金。

IAC和Expedia董事長迪勒（Barry Diller）曾在5月受訪時表示，蘋果正以「令人做嘔」的方式，向App Store上的應用程式開發商，收取太過高額的佣金；蘋果對大型開發商收取30%的佣金，小型開發商則為15%。

蘋果此前曾為此做過辯護，表示該公司所抽取的佣金，將用於維護App Store，使所有應用程式開發商受惠。

事實上，監管機構一直都在盯著蘋果，指其以「非公平」的方式，向開發商收取來自客戶為應用程式而支付的費用，以及偏愛自家應用程式，而非競爭對手所開發的應用程式。

至於谷歌的訴訟，萊文亦是支持美國檢察長的作法，大讚「做的好」，萊文表示，市場非常需要競爭，但同樣也需輔以相應的法規，以免權力過度集中於極少數人，但實際上，實施也是一件棘手的工作，因為現在的法規對現任者十分有利，可一旦做好，將有利於創新發展。