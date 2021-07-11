新冠肺炎的台灣本土疫情爆發以來已經超過2個月，最近確診數有趨緩跡象。指揮中心陳時中早在7月1日就說在研擬各行業的相關解封指引，並在7月8日正式推出「微解封」指引。然而指引公布以來，人民怨聲載道，不僅矛盾叢生，在餐飲業內用規範上，地方政府更公然不服從，台灣本島各縣市與馬祖都宣布餐飲業不跟進內用，地方多項細則與中央衝突。國民黨青年團前總團長呂謦煒就直言，顯見指揮中心威信盡失、專家會議毫無把關、「全國防疫會議」形同虛設，做半套的微解封徒增亂象，其實還是「未解封」，蔡政府逆民意，導致地方主動「不服從」！

呂謦煒指出，指揮中心的專家會議沒對指揮中心的決策有所把關，讓指揮中心威信盡失，導致儘管全民期待能夠活絡經濟拚解封，卻只有一個半調子的「微解封」，指引模糊、規範繁瑣、甚至相互矛盾。室內5人禁止，卻可9人旅行，國家公園小木屋則只能住4人，甚至高雄也維持禁止「非必要群聚」，等於4人打麻將還是一樣會開罰，等同於「未解封」，半吊子的做法引起全民不滿！

呂謦煒分析，以餐飲內用為例，中央很早就放出風聲會朝開放的方向執行，新北與台北也很早就說不會跟進，最後很顯然，就連高雄、台南、桃園等綠營執政縣市也都不跟進中央做法，因為中央做法窒礙難行，甚至有產生疫情破口的可能，原先打算跟進中央的縣市民意立刻炸鍋，甚至就連陳其邁的高雄市還加碼宣布不跟進「健身房」可以微解封的規定，絕大多數縣市決定寧可穩妥防疫，也要打臉中央！這證明，蔡政府的決策已經喪盡人心，不是地方「逆時中」，而是中央「逆民意」！

呂謦煒強調，更讓人質疑的是，中央原本有權限也有義務與各地方政府先做好溝通，再推出「微解封」相關指引，畢竟中央與地方都會召開「全國防疫會議」。指揮中心5月19日曾表示，「全國防疫會議」是「邀請各地方副市長以上層級長官，共同整合防疫資源、檢視防疫制度、駁斥假訊息」。就連「微解封指引」正式公布前的7月6日，中央與地方還曾舉行過一次「全國防疫會議」，結果卻變成中央令不出衛福部，何以致之？難道中央把「微解封指引」保密到家，讓地方縣市首長看新聞才知道？沒有雙向溝通，只有單向強壓，也難怪「微解封」會變成「未解封」，全民不服從！

呂謦煒質疑，指揮中心過去曾說中央和地方要「步調一致、做法一致、說法一致」。但實際作為上，中央卻屢屢扯地方後腿，甚至與地方對抗。當初澎湖、金門、馬祖說要離島全面快篩，中央嚴令禁止還撤銷公告，最後在民情激憤下才「轉彎」，結果已讓澎湖與馬祖產生自台灣移入的病例，只有金門堅守零確診。新北市從去年就開始呼籲入境普篩，結果中央一直在講「偽陰、偽陽」問題，還曾發布新聞稿「台灣疫情現況與國際不同，尚無普篩之必要」，最後才在本土疫情爆開後宣布普篩。試想：如果去年開始就普篩，英國Alpha變異株跟印度Delta變異株會攻陷台灣嗎？台灣的本土疫情會如此嚴峻嗎？

呂謦煒提醒，甚至當初5月15日本土疫情爆發的第一時間，指揮中心的選擇是「雙北升三級」，而不是「全國升三級」，當時新北市長侯友宜就希望三級警戒能夠擴大管制，最後指揮中心之後才宣布全國升三級，並且之後無論是降級或調整防疫措施，都堅持全國一致。這也可見指揮中心在第一時間決策部署就亂了套，導致台灣疫情擴大苦果。

呂謦煒直言，過去，地方總是超前中央，在指揮中心散漫無章、宣導人民可以不用戴口罩的時候，人民更是主動戴口罩勤洗手，作好防疫措施。可以說，因為有台灣人民的主動積極，才讓台灣疫情還能控制在一定範圍內。現在，台灣新冠本土死亡率異常的高，疫苗覆蓋率仍舊不足，中央的「微解封」矛盾叢生、無所適從，其實現在還是「未解封」，多數縣市還是維持嚴格的防疫規定，大家還是不要掉以輕心。