回憶殺》章子怡當年演出《一代宗師》獲得金馬獎、香港電影金像獎、大陸金雞獎等殊榮，拿獎拿到手痠，過去她就讀中央戲劇學院表演系畢業，也和其他七位同窗女星封為「八大金釵」，但當時被外界認為最美、星途看好的其實不是她，而是女星曾黎，今年初曾黎參加《乘風破浪的姐姐2》，更首度公開婚姻之謎，鬆口其實至今未婚。

今年44歲的曾黎過去唸書時和章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李敏並稱中戲「八大金釵」，出道後又與章子怡、梅婷、胡靜、秦海璐、傅晶、袁泉並稱「七朵金花」，早年曾黎曾演出電視劇《聊齋志異之畫皮》、《醉玲瓏》，也客串過《老男孩》中劉燁的前妻。

章子怡、曾黎過去是中戲「八大金釵」。（圖／翻攝自章子怡、新浪娛樂微博）

據知，曾黎出生於湖北的一個普通工人家庭，她因為外型出色，從小就被父母送去學舞蹈、戲劇，最後考上中央戲劇學院。傳聞章子怡的成名作《我的父親母親》原本打算請曾黎試鏡參與演出，但曾黎當時不在學校，陰錯陽差錯失機會，最後由章子怡接下成名，然而曾黎不在意，同學劉燁受訪也說：「曾黎條件是我們班公認最好的，但是曾黎好像沒那麼大的慾望」。

曾黎坦言至今未婚。（圖／翻攝自曾黎微博）

長相美麗、五官立體的曾黎曾與實力派演員富大龍傳低調談了4年戀愛，最後不了了之，之後曾黎也與平民影帝李易祥傳過緋聞，後來也分手。今年她上《乘風破浪的姐姐2》擔任踢館嘉賓，5月她發布單曲，罕見自掀婚姻狀態，說：「我知道很多人都以為我已經結婚了，但其實，並沒有！我至今未婚。因為我認為愛與被愛，不是用結婚與否來衡量」。

曾黎先前上節目發文。（圖／翻攝自曾黎微博）

曾黎又說：「就像我選擇重新演繹的歌曲〈月半彎〉裡唱到的：有情有義紛紛擾擾與我無關。在我的人生裡親情、友情、愛情都需要義氣，希望這次你們可以聽到不一樣的黎姐。衷心的希望聽到這首歌的人都可以收穫著愛，以及更勇敢去愛！」粉絲也贊同說：「未婚or已婚，願我們都活成自己想要的樣子」、「姐你把『姐就是女王』詮釋的淋漓盡致」、「姐我太喜歡你說的這句話了」。