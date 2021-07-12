國內歷史最悠久的泰豐輪胎，慘遭同業南港拖累，被美國課徵高額反傾銷稅，面對痛失最大市場，泰豐董座馬述健接受本報專訪時強調，「泰豐絕不會放棄美國市場，最快明年就會奪回美國市場，由虧轉盈。」

老牌輪胎廠泰豐去年被南港插旗，拿下一席董事後，今年再度引爆經營權之爭，屋漏偏逢連夜雨，泰豐因南港持股拖累，慘遭美國商務部課徵高額傾銷稅，高達84.75%，讓出口美國占獲利8成以上的泰豐，6月中，只能含淚關閉中壢廠，並大量解雇員工。

遭逢重創的泰豐董座馬述健接受專訪時坦言，被課徵84.75%的傾銷稅，「沒人能做得下去」，也導致泰豐在美國市場萎縮。談起泰豐慘遭南港拖累，馬述健也是滿腹委屈，難以理解，為何南港要在美國商務部審查輪胎業傾銷案時中途退出，導致台灣輪胎業慘遭美國修理。

面對這場變局，今年47歲的馬述健說，「我希望能讓泰豐永續經營，基業長青」，泰豐去年起就針對若被美課徵反傾銷稅的因應之道，短期先將中壢廠關閉，並把中壢廠土地出售後籌措資金，觀音廠則主攻沙灘車、越野車、吉普車等車胎，並將台灣規劃成研發電動車胎中心，預估台灣仍將保有每年200萬條車胎的產量。

馬述健認為，美國是全球最大市場，「我們不可能放棄美國，就像帝寶、東陽不可能放棄美國市場一樣」，他規劃先將對美出口產線移往東南亞，如越南、泰國、印尼等地，「預估今年第三季就可試產，最快明年量產，屆時就能拿回美國市場，後年就能完全補足美國市場銷售量的200萬條。」

馬述健為替泰豐求生路，決定出售中壢廠土地，布局美國。圖為中壢廠大門外觀。

解決產線、傾銷稅問題後，泰豐還面臨國際運費持續高漲的困境，以新冠肺炎疫情爆發前計算，一個貨櫃到美西的運費約1800美元，現在要6800美元；若是運到美東，先前要4400美元，現在則要16000美元。換算下來，運費翻漲了近4倍，相當驚人。

算盤撥得精的馬述健，打算直接在美國建立產線，「2019年初，我就開始在美國看地，未來在美國設廠生產輪胎，既可避免關稅壁壘，又能減免國際運費的成本，預估美國廠未來年產量，將可高達500萬條。」照馬述健規劃，2029年時，泰豐全球輪胎總產量將高達900萬條。

泰豐目前在全球排名產量第七十二，記者好奇問馬述健，怎麼不趁機考慮擴大規模？他笑說：「泰豐是走小而精緻、小而美的路線，我不在乎泰豐的排名，我在乎的是獲利能力，希望泰豐要以獲利優先。」

馬述健解釋，他一開始是從事金融業，直到1998年返台接家業時，剛好碰上亞洲金融風暴結束，泰豐也是面臨命運交叉口，他當時選擇走自己的路，決定讓泰豐升級做跑車輪胎，就是希望帶領泰豐轉型，重拾漂亮獲利，也讓泰豐繳出超過每股獲利1.5元的佳績。

泰豐去年起就遭南港盯上，甚至興起全面戰爭，其實是「匹夫無罪、懷璧其罪」，泰豐在桃園中壢市區坐擁4.5萬坪土地，被熱愛操作資產股的南港名譽董事長林學圃看中。泰豐中壢廠1.7萬坪土地屬工商綜合區，未來規劃興建購物中心，另一塊2.8萬坪土地，也就是日前關廠的中壢廠土地，正申請變更為住宅用地。泰豐15日公告，決議公開招標中壢廠土地，此舉被外界解讀是對抗南港的釜底抽薪之計。

記者問馬述健賣地想法？他回問記者，公司名稱是「泰豐輪胎」還是「泰豐開發」，他生氣說，泰豐本業是輪胎生產而非土地開發，董事會決議賣地是替本業籌措資金，為海外發展鋪路，由於要轉移海外生產，預估今明年需要資金超過40億元，「若只仰賴土地借貸，籌資金額恐不足，又要負擔高額利息，我們不能只靠土地開發，借錢度日，泰豐的專業是輪胎製造，土地開發是一時的，專注本業才是長久之道。」

記者問他，賣中壢廠土地，沒有不捨嗎？馬述健難掩無奈說，「當然捨不得，但也要考慮企業永續經營」，面對南港動輒批評賣地，馬述健無奈說，「我們是公平招標，價高者得，用公平合理的底標價，任何人都能參與。」言下之意，也鼓勵南港若有興趣，也歡迎南港來投標。

馬述健為替泰豐求生路，求售土地實屬不捨。(資料照)

馬述健小檔案

年齡：47歲

現職：泰豐董事長

學歷：美國柏克萊大學商學院

經歷：香港PWC會計師事務所Investment Banker、泰豐董事長特助、泰豐執行副總、泰豐總經理