脾氣好的人通常都擁有極大的包容心和忍耐力，對人對事不計較，很懂得體貼，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天秤座、巨蟹座的人天生善良，但他們太好說話，就算生氣也不會發火，只喜歡一個人生悶氣。

▍1.雙魚座

生活中的雙魚座是個很好說話的人，不管誰找他幫助，他都不會拒絕。在感情裡，他們的脾氣也非常好，會一次次地包容另一半的錯誤，久而久之就會妥協。雙魚座的人有著溫和的個性，同時也有敏銳的情緒和小脾氣，但他們很懂事又理性，無論如何都不會輕易發火，只會一個人生悶氣。

▍2.天秤座

天秤座的人耳根子軟，很容易相信別人，尤其在感情裡，容易被甜言蜜語沖昏頭，只要對方多說幾句好聽的話，他們就會淪陷，即使自己受了委屈，他們也不會抱怨，到最後往往人財兩失。雖然天秤座也會遇到讓他感到生氣的事情，但是他們的性格非常冷靜，總是可以用平常心來面對任何事情，頂多獨自生悶氣，不會破口大罵。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人很善良且好相處，總會寬容對待身邊所有的人，對於喜歡的對象，更會無下限的包容，但往往付出越多，對方就越會肆無忌憚，建議還是要保留自己的個性。在日常生活中，他們對待熟悉的人都不會太過任性，對陌生人更是超有禮貌，即使再生氣，他們也會克制自己，不輕易發火，即使生氣也只是一個人生悶氣。