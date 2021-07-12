巴基斯坦智庫表示，該國已準備好在今年底前開始接收36架殲10C戰機；巴基斯坦2020年便曾傳出有意向中國大陸採購殲10C，以對抗印度最新銳的法製「飆風」（Rafale）戰機。

「戰略與國際事務社」（House for Strategic & International Affairs HSIA）在推特上表示，巴基斯坦已準備好在2021年底前，開始接收36架中國大陸的殲10C戰機，並強調其為「具備部分匿蹤能力的4.5代先進戰機」。

此消息尚未獲得巴基斯坦或中國大陸官方的確認。專門研究中國大陸戰機的軍事專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）指出，自從巴基斯坦有意向中國大陸採購殲10C的消息傳出後，已過了數個月，他「幾乎可以確定計畫有進展」，但不願這麼快就下定論，並說若此消息為真，他認為實際採購數量會更多，應會達3個中隊。

不過許多網友在HSIA推文下留言質疑消息來源。另外，由於最新版的JF-17「梟龍」Block 3戰機2020年底才開始量產，且巴基斯坦空軍已下單採購50架，預計2022年初開始交付；日本軍事部落格「航空萬能論」認為，很難想像巴基斯坦會有餘力同時再採購36架殲10C。

由於印度目前的2個「飆風」中隊，僅有1個部署於安巴拉空軍基地（Ambala Air Force Station），防禦同時與中巴接壤的西北部區域；另1個則部署於東部西孟加拉省的哈西馬拉空軍基地（Hasimara Air Force Station），用於防禦戰略要地西利古里走廊（Siliguri Corridor），與巴基斯坦接壤的西南部邊境相對空虛。若巴基斯坦空軍戰力進一步增強，將對本就戰機不足的印度空軍造成更大壓力。