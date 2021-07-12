COVID-19新冠肺炎如何檢測？為增加民眾認識，臺大醫院日前舉辦COVID-19新冠肺炎篩檢策略檢驗方式介紹視訊線上記者會，檢驗醫學部周文堅主任針對新冠肺炎進行QA。

Q：COVID-19新冠病毒有哪些檢測方法

A：

1. 抗原(Antigen)檢測: 主要偵測針對病毒組成的蛋白

2核酸(Nucleic acid)檢測: 主要為即時定量聚合酶鏈鎖反應(Real-time polymerase chain reaction RT-PCR)，此外，尚有恆溫核酸擴增法，例如恆溫環狀核酸擴增法(loop-mediated isothermal amplification LAMP)，主要用於家用型核酸檢測。

3. 抗體(Antibody)檢測: 針對人體遭感染後，免疫反應產生的血中抗體進行偵測。

Q：COVID-19新冠病毒檢測方法效能有何不同

A：

1. 抗原檢測是用免疫法呈色反應，檢測完成快速，約需20-30分鐘。特異性很高，但是敏感度較差，特別是感染率低的地區。

2. 核酸檢測主要透過聚合酶鏈鎖反應(PCR)進行核酸放大，再藉由螢光進行偵測，是目前檢驗病毒感染的黃金標準。傳統作法需要3-4小時才可完成檢測。目前有快速檢測，需要20-30分鐘完成檢測，惟檢測通量較低。

純粹就檢驗原理而言，不計臨床因素，敏感度與特異性是100%，但是價格較為昂貴，特別是快速核酸檢測。

新冠病毒檢驗方法。(臺大醫院檢驗醫學部周文堅主任)

3. 抗原及核酸檢驗都是偵測病原體，抗體檢驗則是偵測感染後，人體有無產生抗體。若在感染出現症狀四週後進行抗體檢測，敏感度與特異性也非常高，但在感染初期因為抗體尚未產生，敏感度會大幅下降。

Q：新冠病毒感染時程與檢驗的關係，隔越久檢驗會有甚麼差別嗎？

A：根據科學研究結果，在新冠病毒感染後，臨床症狀出現的前一週，核酸檢測就可能測到病毒，診斷的空窗期較短。當症狀發生後，或是病毒量較高的時候，偵測更容易。

症狀出現後的1、2個月，病毒還是可以偵測的到。而抗體通常在症狀出現後的2、3個星期，才開始可測的到，而且可以能持續很久。這些時程隨每位病人的免疫力狀態有差異，無法一概而論。

而抗原檢驗，因為敏感度遠低於核酸檢測，在病毒量高峰期時，比較能測得到，診斷的空窗期也較長。

Q：影響檢測敏感度(準確度)的因素有甚麼？

A：

1.病程：採檢時的體內病毒量 (高峰期、康復期)

2.採檢方式：鼻咽、下呼吸道抽吸液、痰液(疾病管制署檢驗手冊)。其餘如唾液、鼻腔、漱口水，也有相關研究。

3.當病毒量很少時，逼近偵測的極限時，有可能會時陽時陰

4.不同機台之偵測極限(Limit of detection)也會有一些差異

Q：池化核酸檢測 (Pooling PCR)是甚麼？

A：池化核酸檢測適用於大規模篩檢且預期陽性率不高的族群。若以1：6 進行檢體池化，Ct值理論上僅增加2.5，不至於造成陽性誤變為陰性的狀況，同時經費節省很多。然而，檢體池化的前處理較耗人力，也需要資訊系統協助檢體編碼與報告發送。但若要同時兼顧檢驗的高敏感度，以及成本的考量，池化核酸檢測可以作為解決方案。