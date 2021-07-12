全世界的新冠肺炎疫情仍持續進行中，現在最需要的就是靠疫苗來終結，臺灣當然也不例外。請民眾在輪到你的施打順位時，且在醫師評估身體狀況沒有異常後，即可進行施打疫苗，才能保護自己和家人。

●2劑莫德納疫苗的保護力達94%

相較於前一批多半是AZ疫苗，即將進行大規模施打的是美國的莫德納疫苗。

據統計，打完2劑莫德納疫苗的保護力達94%，高於AZ疫苗的81%，但不良反應的頻率也比較高；2劑接種須間隔28天，發燒或正患有急性中重度疾病者，應等病情穩定後再接種，而且不得與其他廠牌疫苗交替使用。

莫德納疫苗的保護力雖然比AZ疫苗來得高，但根據第3期臨床試驗結果顯示，接種莫德納疫苗之後出現不良反應事件的頻率也比AZ疫苗高一些。

根據統計。有92%的人接種後出現注射部位疼痛、70%會有疲倦感、64.7%頭痛、61.5%肌肉痛、46.4%關節痛、45.4%發生畏寒、15.5%的人會發燒。

(圖/資料來源 鄭惠文醫師、常春月刊提供)

●注意！皮膚方面出現的新冠手臂

除此之外，接種莫德納疫苗之後，皮膚方面也會出現某些反應，常見的不良反應包括接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅，另有少部分可能出現接種部位搔癢等症狀。

皮膚專科醫師鄭惠文指出，施打莫德納疫苗後可能會出現新冠手臂，不良反應分為立即性和延遲性兩種。立即性反應可能在第一針的1-5天內發生紅疹，第二針則可能在1-4天內發生；延遲性反應則可能在第一針施打後的7-11天發生，第二針則是2-5天內。

此外，第一針的3-8天內、第二針2-5天，有些人會出現蕁麻疹；麻疹樣皮疹則出現在第一針3-8天，第二針2-5天；另外，手掌心上也會在第一針7-12天，第二針1-4天內出現掌紅斑等狀況。

(圖/資料來源 鄭惠文醫師、常春月刊提供)

●別因皮膚反應而擔憂疫苗注射

鄭惠文表示，打疫苗後發生皮膚反應的機率，接種第一劑的發生率大約是21﹪，第二劑則比較高為63﹪，兩劑都發生皮膚反應的機率則為16﹪；對於第一劑疫苗發生皮膚反應後，第二劑的再發生率則小於5成，而且症狀會比較輕微，發生時間較快。

更重要的是這些施打疫苗後的皮膚反應，都不會合併嚴重的過敏反應，請民眾不用擔心。施打新冠疫苗的好處，絕對是利大於弊，因此，輪到你打的時候，請盡速施打。

但要特別提醒，當不良反應的症狀越來越嚴重，且時間超過48小時以上，請馬上就醫。