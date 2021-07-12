疫情嚴峻，就醫民眾明顯減少，連心肌梗塞就醫率也跟著下降，據統計，與去年同期相較，急性心肌梗塞患者平均就醫時間從142分鐘提高到180分鐘，延遲近40分鐘，死亡風險大增。

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春表示，近1個月來，急診救治的心肌梗塞病人病危比率明顯提高，到院已休克，甚至心跳停止的個案顯著增加，研判原因應於疫情期間，不想願意就醫有關。

「急性心肌梗塞病人每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5%。」黃偉春表示，受疫情影響，患者到急診，必須接受新冠肺炎快篩，光等報告結果，就至少30分鐘，延後緊急心導管介入治療時間，為此，如何在前端縮短到院前的救護時間則更顯重要。

台灣老人急重症醫學會理事長葉宏一提醒，民眾應該熟知心肌梗塞徵兆，例如，胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗，且症狀持續超過30分鐘，就可能為急性心肌梗塞，務必迅速就醫。

葉宏一說，最近1、2個月來，三高病人回診、領藥率明顯降低，原因為擔憂入院染疫風險，但慢性疾病患者在情期間更需規律用藥，控制三高，否則一旦染疫，重症風險極高。

黃偉春指出，最近許多人宅在家中，缺乏運動，體重增加、腰圍變粗，三高患者如未控制病情，心肌梗塞發生率大增，全國心臟病急救醫療量能充足，且實施高規格感染控制，如有異狀，務必盡快就醫。台灣心肌梗塞學會提供「保心3招」：

1.規律用藥：

慢性病患應遵循醫囑，切勿自行減藥避免復發，疫情期仍可透過安心就診方案定時回診拿藥，包含各醫院提供之遠端視訊門診、戶外安心門診、戶外慢箋領藥。

2.備小卡：

民眾可於健保卡旁放置就醫小卡，填入慢性病史、用藥資訊、就診醫院，並告知同住者或打119時告知小卡上資訊，救護人員能更精準判別病情後送正確醫院，也幫助到院後醫師精準用藥、提高診治效率。

3.急送醫：

謹記心肌梗塞症狀保命口訣：「心痛喘、冒冷汗，卡緊叫，救護車！」，出現症狀時立即呼叫119送醫，防疫期間也切勿忍耐症狀。

若救護車到達前已休克昏迷，旁人應協助對病人進行人工呼吸（CPR）搶救，若現場有第3人請至最近的體外去顫器（AED）地點取回機器來搶救。