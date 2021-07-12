對於訴求強化腦力的人，整復師會把重點放在舒緩頸部緊繃，因為整復學說認為，頸部的健康狀況左右腦部功能。調校頸椎使其正位，消除緊繃僵硬，可順暢氣血循環與神經傳導，大幅提升腦力。

具體而言，頸子的右側關係著提取記憶的「回想能力」（output，記憶輸出能力），頸子的左側關乎記憶新事物的「銘記能力」（input，記憶輸入能力）。

讓孩子試著把脖子往左往右拉，是不是有一側比較不靈活，甚至感到疼痛呢？如果發生在右側，就表示記憶的輸出能力比較差；發生在左側，意味著記憶的輸入能力比較弱。透過正頸，解除肌肉張力失衡的僵固緊繃，無論向左轉還是右轉都靈活自如，可幫助大腦左右平衡發展。

這幾年，我經常看到「烏龜頸」的孩子。他們頭頸前傾，下巴往前頂出。孩童脖子纖細，卻要支撐沉重的腦袋，由於受力大，因此容易偏斜，而「烏龜頸」正是造成頸椎偏斜的典型不良姿勢。

頸椎偏斜，影響的不僅是腦部運作能力，還可能引發眼睛疲勞、頭痛、肩頸僵硬。現在就連小學低年級的孩子，也抱怨身體出現上述各種不適，檢查他們的脖子，十之八九都有頸椎偏斜、肌肉攣縮的問題。

提升孩子專注力、學習力、記憶力的健腦操。(影音來源/新自然主義提供)

要特別提醒家長們的是，吃得太多也可能造成脖頸歪斜。很多人在暴飲暴食的第二天，都會感到頸部僵硬痠痛。這是為什麼呢？

原來，胃部的肌肉猶如項鍊一般連結頸部肌肉，胃部塞進太多食物，或是從早到晚吃個不停，沉重的胃袋拉扯頸部，會把頸部扯緊、扯歪了。家有抱怨脖子痠痛不適的孩子，父母不妨檢視他們的飲食習慣，很多人只不過是節制食量，就治好了困擾良久的頸部痠痛。

常保姿勢端正，維持頸椎向上挺直伸展，本身就是很好的健腦姿勢。所以平日伏案用功時，養成坐姿端正的好習慣，可以大幅提升讀書寫字的效率。