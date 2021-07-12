星座專家唐綺陽於官方頻道分享7/12～7/18星座運勢，周一水星將進入巨蟹座，意味著我們要好好探討內在以及原生家庭的問題，也會特別想訴說出心中埋藏的祕密、委屈、情緒，這段時間會想要整理心靈、家族或居家環境，想要打點好有關「家」的事物。

金星獅子進入最後衝刺階段，還有10天左右，這股能量讓我們追求美和時尚，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，可能耳聞一見鍾情的事件，大家開始八卦，狗仔隊將非常忙碌。來到日冥對分高峰期，讓對立氛圍濃厚，世界各地會有遊行、抗議等事件發生，將考驗政府的解決能力。

重要星象：水星進巨蟹，金星獅子，日冥對分高峰期

水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。

【工作注意：獅子、處女、天蠍、射手】

獅子：升官機運高，有貴人相助

處女：適合長遠規劃，別太拘泥在細節

天蠍：走在對的路上，有機會爆發能量

射手：計畫生變，順應時勢放慢腳步

【桃花注意：金牛、天秤、摩羯、雙魚】

金牛：別口不擇言，當心小吵變大吵

天秤：收到前任訊息，接觸與否自行評估

摩羯：感情迷惘期，秘密藏在心中

雙魚：拒絕溝通會阻礙感情，要有自覺

【財運注意：白羊、水瓶】

白羊：多勞多得，適合開發斜槓事業

水瓶：收入減少帶來刺激，有奮發向上的念頭

【健康注意：雙子、巨蟹】

雙子：身兼數職超出負荷，當心過勞

巨蟹：安定自己的內心，好好休息