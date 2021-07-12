【回憶殺】55歲的香港知名主持人黎芷珊出道多年，緋聞不間斷，男友各個都大有來頭，鄭伊健、陳小春及梁家輝都曾和她有過一段情，因此被封為「男神殺手」，分手後和前任同場她也不尷尬，落落大方的態度令人敬佩，然而儘管如此，她也曾因失戀打擊太大，必須用工作麻醉自己，如今近況曝光，她將自己活得更有自信。

黎芷珊出生於澳門顯赫家族，在父母離異後，她便和父親到香港生活，由於姑姑黎婉華是澳門賭王何鴻燊的原配，因此她在何鴻燊牽線下加入TVB當主持人，也遇見了大她9歲的梁家輝，當時黎芷珊還曾帶梁家輝見爸爸，但終究因為年齡差距，只交往了1年多就分手。

黎芷珊大方訪問前男友梁家輝。（圖／翻攝自微博）

因為主持節目《430穿梭機》，黎芷珊認識了鄭伊健，儘管這段戀情維持了3年多時間，交往期間2人卻有大大小小的爭執、摩擦，常會因為一些小事吃醋，而和陳小春的一段情，黎芷珊只有在分手後的訪談提過此事，整個過程都十分低調，之後她又和邵傳勇交往8年，但也是無疾而終。

鄭伊健也和黎芷珊有過一段情。（圖/翻攝自黎芷珊臉書）

黎芷珊最長的一段戀情卻是和張達倫，2人相差12歲卻一拍即合，然而交往時間一久，問題也慢慢浮現，因為怕外表變老，看起來和張達倫不般配，最後2人還是和平手，但因為交往時間太久，黎芷珊的心情還是受到影響，當時她憑著《最佳男主角》獲得「最佳節目主持」獎，事業攀上高峰，心情卻是不快樂的，只能藉拚命工作來忘掉這些情緒。

黎芷珊和張達倫至今仍是朋友。（圖/翻攝自IG）

如今黎芷珊已經單身了9年時間，演藝成績仍舊十分亮眼，年過50歲的她也保養得宜，她曾說過認為自己的性格不適合結婚，也因為受到家庭影響，對婚姻沒有信心，「結婚兒戲，很容易就會分開。」然而單身的她不但將自己活得更精彩，面對那些前任們也能從容大方，堪稱是前任最佳典範。