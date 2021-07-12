上周五（9日）傳出美國總統拜登擬以行政命令來壓抑海運公司的運價，造成航運股暴跌，其中貨櫃三雄的長榮殺停跌，陽明、萬海都跌超過 9%。法人指出，拜登出手管運價應是誤傳，因為周五歐美海運公司股價上漲回來，如貨櫃航運以星運輸（ZIM）

股價強彈逾6%；馬士基（Maersk）也開低走高，收在平盤附近；達那爾斯（Danaos Corp）大漲5.7%；散裝航運商戴安那（Diana Shipping）反彈4.2%；但市場利用錯誤訊息來洗盤並非壞事，有利於本周台股貨櫃航運股的表現。

上周航運股因萬海公布5月獲利不如4月，股價率先漲多回檔，又因長榮二次關緊閉的20分鐘交易使得市場買賣不易，加上陽明辦詢價圈購的壓盤，包含賣老股認新股，導致貨櫃三雄漲多回檔，周五又傳出拜登要管運價，拖累航運族群成為重災區，長榮收跌停至187元，萬海、陽明也逼近跌停，終場均暴跌逾9%，分別收在275元和195.5元。

法人指出，拜登沒有要打壓運價，上周五貨櫃航運遭錯殺而大跌，是一次不錯的洗盤，也讓籌碼適度換手，或將更有利於貨櫃航運股本周的股價表現。因為6月貨櫃航運公司業績續創新高，加上目前美國庫存很低，不僅需要大量建置商品庫存，加上未來基建需求，都會推升對貨櫃航運運輸的大量需求，造就第三季貨櫃航運業出貨旺季更旺，獲利更好。

法人提到，近期汽車晶片逐漸疏解使得汽車出貨將大增，加上下半年到隔年第一季往往是汽車業新車推出的重頭戲，出口到世界各地都以貨櫃船運輸，這也會對貨櫃航運產生大量需求，造成第四季淡季不淡，或許如同法國達飛說：本波貨櫃航運吃緊要到2022年第一季才會緩解。

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