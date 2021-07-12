5月份台股落底以來，航運類股受惠於全球運價不斷上漲，由貨櫃三雄長榮、陽明、萬海領軍上漲，漲勢延伸至散裝航運、物流、車裝貨櫃等，帶動台股從底部V型反轉，再度突破歷史新高，準備挑戰18000點整數關卡。

這波漲價題材，已經從航運、鋼鐵一路延至電子產業，如記憶體、MOSFET到二極體等類股族群， 其中二極體在終端需求強勁帶動下，產能持續供不應求，躍居成近期盤面的焦點。

台灣二極體產業起源於1969年，當時由美商通用電器，引進技術並設立二極體工廠，經過一段時間後，裡面的員工自行跳出創業成大大小小的二極體公司，經過多年整併後，台灣目前較具規模的上是櫃公司有強茂、台半、德微、虹揚、朋程等。

二極體在車用、工控、伺服器等需求拉動下，二極體從年初至今呈現供不應求，各廠不僅產能滿載，部分產品價格調漲，訂單能見度多已達年底，尤其各國推出各種電動車補下，全球電動車市佔率逐年大幅度提升，根據研究機構調查，2021年全球新能源車年成長率大增49％，汽車供應鏈二極體廠商，德微、強茂、朋程等車用出貨逐季成長，下半年拉貨動能更勝上半年，營運動能即將大爆發。

德微：遠端辦公／教育及宅經濟等需求續強帶動下，第一季毛利突破30％，6月營收再創新高，年增32.8％，連續四個月再創新高，目前訂單以排至明年第一季，全年營收有機會在締新猷，技術面剛突破新高，短期內有望在攀新高。

強茂：在二極體市場早已是韓系車廠供應鏈，後續隨著電動車市場持續興起，強茂將有望搶攻全球電動車市場訂單，6月營收再創新高，年增45.58％，訂單能見度已到年底，加上公司持續調漲報價，營收、獲利有望持續再創新高，技術面短期能否走揚，就看100元整數關卡能否突破。

朋程：世界第一大之車用二極體整流器的合格供應商，客戶涵蓋全球六大車系(Volkswagen， GM， Toyota， NISSAN-Renault， Hyundai-Kai， Ford)，全球汽車零組件缺料問題至今無解，使車用整流二極體訂單量大幅增加，產能全面滿載，訂單一路排到下半年，6月營收年增72.06％，累積至5月每股盈餘為2.37元，今年營運將持續成長，技術面突破200元後，價量齊揚，短線上有望持續上揚。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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