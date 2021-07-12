巴基斯坦或接收36架殲10C

巴基斯坦的戰略與國際事務研究院（HSIA）在推特上發文表示，巴基斯坦將在2021年底前從中國獲得36架4.5代的殲-10C戰鬥機。不過此一消息目前尚未獲得兩國官方證實。

《防務世界》報導說，2020年曾有消息傳出伊斯蘭馬巴德的高級政府官員正在與中國就採購PL-10和PL-15兩款導彈以及經常被拿來與美國F-16進行比較的殲-10C戰機進行談判。

在兩國參與的2021年1月舉行的沙欣-9聯合空中演習中，中國殲-10C和殲-11B戰鬥機分別模擬印度飆風和蘇-30戰機進行了空戰演習。這次演練的重點是「大規模對抗，包括大規模空戰和大規模近距離空中支援」，雙方共出動200餘架次，相互學習提升作戰能力。

#Pakistan 🇵🇰 is set to receive 36 J-10C advanced fighter Jets from #China 🇨🇳 by the end of 2021https://t.co/TfIZNQWYYn pic.twitter.com/9xeo6xDQHb — PAF Falcons (@PAFFalconsPK) July 7 2021

多年以來，雖然巴基斯坦空軍明顯表現出對最新版本F-16戰機飛機的喜愛，但北京仍極力向巴基斯坦推銷殲-10C和殲-11B戰機。一位中國專家在沙欣-9演習之後對巴國官方媒體表示，殲-10C中型戰鬥機的許多特性，包括尺寸、氣動力學特性、航空、武器系統和整體作戰能力都可以與印度空軍（IAF）的法製飆風(Rafale)戰機媲美。

報導指出，殲-10C原採用由俄製發動機AL-31FN，具有電傳飛控和AESA火控雷達，機身使用大量複合材料，強度高、重量輕。近年中國另外開發國產的新型發動機WS-10，取代了俄羅斯的發動機。

殲-10C內置武器包括位於進氣口左舷下方的GSh-23雙管機炮，還有11個武器外掛點，可以掛載6000公斤的導彈或炸彈，以及副油箱或是航電吊艙。掛載的導彈可能包括P-8、P-10等短程導彈或是P-12、P-15中程導彈，此外也包括KD-88對地攻擊導彈或是鷹擊-91A反艦導彈或YJ-91反幅射導彈。

陸媒《環球時報》分析稱，如果這項交易確定下來，那麼它將成為中國極力對外推銷的殲-10系列戰機出口首單。相較於與巴基斯坦合作的JF-17梟龍戰機，都是成都飛機公司開發的產品，但殲-10C尚未成功出口過，反而是定位更低的梟龍戰機外銷卻意外地利順，已先後出售給緬甸和奈及利亞，國際上詢問度也相當高。

報導認為，巴基斯坦空軍方面對於殲-10C戰機並不陌生，它近期參與了2019年、2020年中巴雄鷹聯合訓練。無論從氣動佈局、空重噸位、技術水準來看，殲-10C可以模擬印度空軍新入手的法製飆風戰機，通過這些年的軍事合作和交流，巴基斯坦方面對於殲-10C戰機已非常熟悉。

此外，過去殲-10C出口主要受限於非使用中國國產發動機，因此會有外國發動機再出口受限問題，自從改用國產WS-10後，此一問題已不存在。