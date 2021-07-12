上海復星醫藥集團11日晚間發布公告，宣布與台積電、鴻海永齡基金會完成1千萬劑BNT疫苗簽約。疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，如果是真的看起來是好事，但目前仍不便透露購買進度。對此，宅神朱學恒表示，「終於買到了BNT疫苗，各大綠營側翼卻屁也不敢吭，爽」。

上海復星醫藥集團11日晚間發布公告，宣布與台積電、鴻海永齡基金會完成1千萬劑BNT疫苗簽約。（圖/美聯社）

上海復星醫藥集團11日發布公告稱，子公司復星實業分別與台積電、鴻海永齡基金會以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）簽訂《銷售協定》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

疫情指揮中心莊人祥同日晚間回應，如果是真的看起來是好事，但目前仍不便透露購買進度，陳時中部長說的一樣，「過多的揣測無助簽約進行」，沒有多的回應。

朱學恒11日深夜在臉書發文表示，「終於買到了BNT疫苗，各大綠營側翼屁也不敢吭，爽爽爽」。網友回應朱學恒紛紛留言，「千擋萬擋，終究擋不住民意啊！」、「希望這700條人命可以換到人民的覺醒」、「還要自己負責冷鏈，民進黨執政很輕鬆哦」、「打統編那一位，現在應該加夜班製作梗圖準備反擊」。