財信傳媒董事長謝金河在臉書PO文指出，台灣今年上半年出口2069.1億美元，成長31%，看起來出口成長率仍居四小龍之冠，根據行政院主計總處的預測，今年全年出口金額可望有4192.1億美元，將創下出口超過4000億美元的紀錄，在去(2020)年台灣出口值超越西班牙、俄羅斯後，今年排名還會再提前，台灣很可能是世界第13或14大出口大國，如果從出口數字來看，台灣是大國！

5月台灣疫情失控，進入三級警戒，台灣的內需消費受到很大衝擊，謝金河在臉書表示，所幸台灣沒有封城，台灣的出口依舊表現亮麗，5、6月出口都有好成績，第2季出口加起來達1089.7億美元，比去年同期成長37.4%，今年上半年出口2069.1億美元，成長31%，比南韓上半年成長26.1%還強，新加坡前5月成長20.3%，香港前5月出口增長24.9%，看起來上半年台灣的出口成長率仍是四小龍之冠。

謝金河指出，如果按照行政院主計總處的預測，第3季出口值約1066億美元，第4季約1057億美元，今年全年將達4192.1億美元，這是史上台灣出口超過4000億美元的紀錄，而去年台灣出口值超越西班牙、俄羅斯，今年排名還會再提前，台灣很可能是世界第13或14大出口大國。大家常常說台灣很小，如果從出口數字來看，台灣是大國！

台灣出口保持強勁成長，疫情會影響內需消費，不過，謝金河也指出，衝擊GDP效應不會太大，標普把今年台灣經濟成長率預估到5.6%，高於行政院主計處的5.46%，也高於國發會的5%。疫情撞擊下的台灣，今年可能仍有一張漂亮成績單。

謝金河也表示，從出口暢旺，看到上市公司6月營收，台積電6月1484.7億元，這是難得好成績，如果從台積電第1季3624.1億元，第2季3721.45億元，估台積電EPS很可能在5.5到6元之間，上半年會超過11元，這對台積電的股價會更有支撐力。聯電6月173.36億，也是歷史最高。而台塑四寶率先公布半年報，首季賺633.89億元，第2季692.63億元，上半年1326億，這是歷史上最好的半年報。