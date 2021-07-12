喬柯維奇完成溫布頓3連霸。（美聯社）

(1:05更新，補充賽後說法)雖然過程有點崎嶇，不過不夠戲劇化或許就不是喬柯維奇（Novak Djokovic）了，這位世界球王在溫布頓網球錦標賽男單決賽，在先輸一盤的情況下連趕三盤，6比7（4）、6比4、6比4、6比3擊敗義大利選手貝雷提尼（Matteo Berrettini），喬帥在2018、2019、2021順利完成溫網3連霸（2020年賽事因新冠肺炎停辦）。

這是喬柯維奇生涯第6度在全英網球俱樂部高舉冠軍金盃，這一冠也讓喬柯維奇追上費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）的腳步，以生涯20座四大公開賽冠軍並列男單最多紀錄，比賽結束當下他躺在地上，也進行他奪冠的「吃草」儀式，然後走上觀眾席，和團隊相擁。

賽後場邊訪問，主持人問喬柯維奇，現在他和費、納平起平坐了感受如何，喬帥回應：「雖然都是20座四大賽冠軍在手，但我相信我們三人都不會就此停下腳步，費、納兩位都是令人尊敬的傳奇人物，我能站在這裡也是因為他們，透過和他們的對抗，我學到如何在技巧、心態都更強壯，過去十年我慢慢展現出來，是很精彩的旅程。」

現年34歲的喬柯維奇，而立之年後已經在四大滿貫賽添得9座冠軍，締造30歲以後最多大滿貫冠軍的紀錄。

而才25歲、生涯首度打進大滿貫決賽的貝雷提尼，也展現年輕選手初生之犢不畏虎的信心，賽後表示：「很榮幸站在這裡，這是很不可思議的體驗，也希望這不是我職業網球生涯最後一次決賽，我可以再要求更多吧？我會繼續挑戰的。」